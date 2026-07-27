Yamil Arana pide al Gobierno Nacional recursos para proteger la vía Barranca Vieja - El Yucal

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que apruebe los recursos necesarios que permitan ejecutar el proyecto de protección de la vía entre Barranca Vieja y El Yucal, una intervención clave para preservar la movilidad y evitar que continúe el deterioro de este importante corredor vial.

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El mandatario informó que la Gobernación de Bolívar ya cumplió con todos los requisitos exigidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El proyecto fue radicado hace varias semanas y, tras atender las observaciones y realizar las correcciones técnicas solicitadas por la entidad, actualmente solo está pendiente la asignación de los recursos por parte del Gobierno Nacional.

“El departamento cumplió. Radicamos el proyecto, atendimos cada uno de los requerimientos técnicos y hoy estamos esperando que el Gobierno Nacional haga su parte. Esta obra no puede seguir esperando porque de ella depende la movilidad, la seguridad y el bienestar de miles de bolivarenses”, manifestó Arana.

La intervención busca proteger un tramo vial estratégico para el sur de Bolívar, cuya estabilidad se ha visto comprometida por las condiciones del terreno y los procesos de erosión, poniendo en riesgo la comunicación entre comunidades y el transporte de personas, alimentos y mercancías.

Desde el inicio de su mandato, Yamil Arana ha convertido la infraestructura vial en uno de los principales ejes de desarrollo del departamento. Su administración ejecuta el plan de inversión en carreteras más ambicioso de los últimos años, con proyectos de pavimentación, rehabilitación y construcción de corredores que fortalecen la integración regional, impulsan la productividad del campo y mejoran la calidad de vida de las comunidades.

Obras como la vía La Línea, la Ruta del Ajonjolí, el programa Más Vías para la Gente en Cartagena y decenas de intervenciones en municipios de las distintas subregiones reflejan la prioridad que el Gobierno de Bolívar ha dado a la conectividad como herramienta para cerrar brechas sociales y dinamizar la economía.

En ese contexto, el gobernador insistió en que la protección de la vía entre Barranca Vieja y El Yucal no admite más demoras y reiteró su llamado al presidente de la República y a la dirección de la UNGRD para que se materialice la financiación del proyecto.

“Este es un compromiso inaplazable. Nosotros ya cumplimos con nuestra responsabilidad y esperamos que el Gobierno Nacional actúe con la misma celeridad para proteger una vía fundamental para el sur de Bolívar”, concluyó el mandatario.