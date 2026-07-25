Al menos 35 muertos y 30 heridos en un choque entre dos buses en Siria

Esta fotografía, distribuida por la agencia oficial de noticias siria SANA el 25 de julio de 2026, muestra a personas y personal de emergencia inspeccionando los daños en el lugar de la colisión de dos autobuses de pasajeros en la carretera Damasco-Deir Ezzor, entre las zonas de Sukhna y Palmira. El número de muertos en el accidente ocurrido el 25 de julio en una región desértica del centro-este de Siria ascendió a 35, según informaron los medios estatales. La agencia de noticias SANA, citando a un funcionario del Ministerio de Salud, indicó que 30 personas más resultaron heridas, tras haber informado previamente de un balance preliminar de 19 fallecidos. (Foto de SANA / AFP) / == USO EDITORIAL RESTRINGIDO - CRÉDITO OBLIGATORIO "AFP PHOTO / HO / SANA" - PROHIBIDO SU USO EN CAMPAÑAS DE MARKETING O PUBLICIDAD - DISTRIBUIDO COMO SERVICIO A LOS CLIENTES == / -

Al menos 35 personas murieron y otras 30 resultaron heridas este sábado en un choque entre dos autobuses en la carretera que une Deir al Zur (este de Siria) y Damasco, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio del Interior, por su parte, añadió en un comunicado que en el accidente se vieron involucrados “un autobús que transportaba miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna y un autobús civil”.

“Las cifras anunciadas están sujetas a un seguimiento continuo y podrían variar según la información recibida del lugar del accidente”, indicó la agencia oficial siria SANA.

Se movilizó el sistema de ambulancias y emergencias y se enviaron equipos de ambulancias al lugar del accidente.

El director del departamento de Urgencias del ministerio, Najib al Naasan, explicó a SANA que “el sistema de ambulancias y emergencias se puso inmediatamente en alerta máxima”, y “se activaron los quirófanos y los hospitales” de las provincias de Deir al Zur y Homs se pusieron en alerta máxima para recibir a los heridos.

Asimismo, indicó que los equipos de ambulancias continúan trasladando a los heridos desde el lugar del accidente y distribuyéndolos entre los hospitales según la gravedad de sus lesiones y la capacidad de cada hospital.

El ministro del Interior sirio, Anas Khattab, trasladó sus condolencias a las familias de todos los fallecidos en el accidente.