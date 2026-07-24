Diez bandas competirán en la XIV edición del Festival Departamental de Bandas de Bolívar

La música de bandas volverá a ser protagonista con la XIV edición del Festival Departamental de Bandas de Bolívar – FestiBandas 2026, que se realizará los días 31 de julio y 1 de agosto en Cartagena, consolidándose como uno de los escenarios más importantes para exaltar el movimiento bandístico bolivarense.

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Organizado por la Gobernación de Bolívar, a través del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), en alianza con la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC), el festival reunirá a diez agrupaciones provenientes de diferentes municipios del departamento, que competirán en las categorías Mayores y Menores, demostrando el alto nivel artístico alcanzado por las escuelas y bandas musicales de Bolívar.

En la categoría Mayores participarán la Banda Palitiao de Cartagena; la Banda 29 de Junio de Córdoba Tetón; la Banda 4 de Diciembre de Arroyohondo; la Escuela de Música Banda Juvenil de Norosí y la Banda San Sebastián de Zambrano. Por su parte, en la categoría Menores estarán la Banda Juvenil 6 de Mayo de Villanueva; la Banda Nueva Generación 21 de Enero de Santa Catalina; la Banda Juvenil 29 de Junio de San Pedro Consolado, corregimiento de San Juan Nepomuceno; la Banda Juvenil Nueva Generación de Talaigua Nuevo y la Banda Juvenil de Santa Rosa de Lima.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que FestiBandas representa una apuesta por la formación artística y el fortalecimiento de los procesos musicales en los municipios.

“Las bandas musicales son parte esencial de nuestra identidad. Detrás de cada presentación hay años de formación, disciplina y compromiso de niños, jóvenes, directores y familias que mantienen vivo un legado que enorgullece a Bolívar. FestiBandas es un homenaje a ese esfuerzo y una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra cultura.”

Por su parte, la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), Vaneza Daguer, aseguró que el festival continúa consolidándose como una plataforma para el talento musical del departamento.

“Cada edición de FestiBandas demuestra que en nuestros municipios existe un enorme talento que merece escenarios de primer nivel. Este festival no solo promueve la competencia artística, sino que fortalece los procesos de formación musical y proyecta a Bolívar como un referente nacional de la música de bandas.”

La programación comenzará el viernes 31 de julio, desde las 4:00 de la tarde, con retretas simultáneas en la Plaza de la Proclamación, Plaza San Diego, Plaza Santo Domingo, el Baluarte de Todos y el Camellón de los Mártires. A las 5:00 p.m. se realizará el desfile de bandas hasta el Parque Lácides Segovia, donde a partir de las 7:00 p.m. iniciarán las fases eliminatorias del concurso, acompañadas por una gran programación artística encabezada por Poncho Zuleta.

El sábado 1 de agosto, desde las 7:00 p.m., la Plaza de Todos será el escenario de las fases finales del concurso, la premiación de las mejores bandas y el concierto de clausura con el reconocido salsero internacional Óscar D’León, además de otros artistas invitados.

Uno de los momentos más significativos de esta edición será el homenaje al maestro Rupert Sierra Salazar, músico, compositor, arreglista, productor, director y docente, cuya trayectoria ha contribuido de manera decisiva al fortalecimiento del patrimonio musical de Bolívar. Su trabajo al frente de la Banda Departamental de Bolívar, su labor académica en UNIBAC y su aporte a la formación de nuevas generaciones de músicos lo convierten en una de las figuras más importantes del movimiento bandístico del Caribe colombiano.

Con esta nueva edición, la Gobernación de Bolívar, ICULTUR y UNIBAC reafirman su compromiso con la preservación del patrimonio musical del departamento y con el fortalecimiento de los procesos de formación artística que hoy convierten a Bolívar en una de las grandes potencias bandísticas del país.

FestiBandas 2026 invita a bolivarenses y visitantes a disfrutar de dos días de música, cultura y grandes espectáculos, con entrada libre, en una celebración que hará vibrar a Cartagena al ritmo de las mejores bandas de Bolívar.