6.500 hectáreas de cítricos fueron fortalecidas en la Depresión Momposina

Con el propósito de fortalecer las estrategias de vigilancia, prevención y manejo fitosanitario del cultivo de los cítricos, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), a través de la seccional Bolívar, lideró la Primera Mesa Técnica Fitosanitaria de Cítricos en la Depresión Momposina, un espacio de articulación interinstitucional que reunió a representantes de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar y Sucre.

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La jornada, desarrollada en el municipio de San Fernando, Bolívar, permitió consolidar un escenario de intercambio técnico entre las seccionales del ICA, teniendo en cuenta que estos departamentos comparten condiciones agroecológicas, estándares sanitarios y sistemas de producción similares para el cultivo de los cítricos. En esta primera versión, la seccional Sucre se vinculó oficialmente a la mesa técnica, fortaleciendo el trabajo conjunto que se viene desarrollando en la región.

La importancia de esta articulación radica en que la Costa Caribe concentra cerca de 6.574 hectáreas sembradas de cítricos, mientras que el departamento de Bolívar registra una producción anual aproximada de 3.750 toneladas. De este total, más del 70 % proviene de la subregión de la Depresión Momposina, considerada el principal núcleo productor de naranja del departamento, donde además el 95 % de la fruta cosechada se comercializa para consumo en fresco en los mercados locales y regionales.

Durante el encuentro se socializaron experiencias, estrategias de vigilancia fitosanitaria, acciones de prevención y control de plagas y enfermedades, así como los principales retos que enfrenta el sector citrícola en la Depresión Momposina. El objetivo es unificar criterios técnicos y fortalecer la respuesta institucional para proteger la sanidad de los cultivos y respaldar la competitividad de los productores.

La mesa técnica contó con la participación de importantes entidades y organizaciones del sector agropecuario, entre ellas Agrosavia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Asohofrucol, Asocítricos, la Secretaría de Agricultura y demás actores comprometidos con el desarrollo sostenible de la citricultura.

Asimismo, la actividad contó con el acompañamiento del líder nacional del Programa de Cítricos del ICA, quien destacó la importancia de estos espacios de coordinación regional para consolidar acciones conjuntas que permitan enfrentar los desafíos fitosanitarios del cultivo y fortalecer la capacidad técnica de las personas que trabajan el campo día a día.

La Mesa Técnica también permitirá fortalecer la coordinación entre los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar y Sucre para unificar criterios de vigilancia, monitoreo y respuesta frente a las principales amenazas fitosanitarias, protegiendo una de las zonas citrícolas más importantes del Caribe colombiano y contribuyendo a la sostenibilidad de miles de productores que dependen de esta actividad agrícola.

Con este primer evento, el ICA reafirma su compromiso con la protección del patrimonio fitosanitario del país, promoviendo el trabajo articulado entre las seccionales, las entidades aliadas y los productores, con el fin de garantizar una citricultura más sostenible, productiva y competitiva para la región Caribe.