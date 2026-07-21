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Ministra de Comercio defiende la relación binacional con Venezuela y pide mantener los acuerdos

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, hizo un balance de la gestión del Gobierno al finalizar el cuatrienio y aseguró que el país deja cifras históricas en turismo, exportaciones, inversión extranjera e industrialización.

En los micrófonos de Caracol Radio, la funcionaria afirmó que la estrategia del Gobierno permitió diversificar la economía, reducir la dependencia del sector extractivo y fortalecer sectores como el turismo y la industria manufacturera.

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