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21 jul 2026 Actualizado 22:36

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Ministra de Comercio defiende la relación binacional con Venezuela y pide mantener los acuerdos

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La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, hizo un balance de la gestión del Gobierno al finalizar el cuatrienio y aseguró que el país deja cifras históricas en turismo, exportaciones, inversión extranjera e industrialización.

En los micrófonos de Caracol Radio, la funcionaria afirmó que la estrategia del Gobierno permitió diversificar la economía, reducir la dependencia del sector extractivo y fortalecer sectores como el turismo y la industria manufacturera.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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