Reino Unido se une a Australia, Indonesia y Malasia, y prohíbe las redes a menores de 16

Cuando se apruebe la medida en una votación en el Parlamento, Reino Unido se convertirá, junto a Australia, Indonesia y Malasia, en uno de los países pioneros en prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.

La medida del Gobierno británico, que considera que ha tomado “la decisión correcta” para proteger a los niños de los peligros en línea, afectará a TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick.

Tras anunciar su decisión, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, reconoció que llevarlo a cabo no será fácil ya que algunas empresas tecnológicas quieren hacer creer que las redes sociales son “inmutables, parte de un orden casi natural”.

Aunque todavía son pocos los países que han prohibido el acceso a las redes a los menores de 16, otros como España, Andorra, Noruega y Nueva Zelanda han anunciado ya su intención de hacer lo mismo.

Y con iniciativas parecidas, aunque no siempre con el límite de 16 años, también planean prohibir o limitar el acceso de los menores a las redes en Francia, Dinamarca, Grecia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Italia, Chipre y Eslovaquia.

Australia, el primero

Australia fue el primero en tomar la iniciativa. En noviembre de 2024, el gobierno australiano aprobó una de las legislaciones más estrictas del mundo para controlar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, que incluye sanciones millonarias para las plataformas que incumplan la norma.

Dos años más tarde, Indonesia ha dado ese mismo paso y el pasado marzo prohibió el acceso de los menores de 16 años a varias plataformas, entre ellas TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, Roblox y YouTube.

Y desde el pasado 1 de junio, Malasia es el tercer país del mundo que aplica una restricción de este tipo; Sus leyes prohíben el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y obligan a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad.

Planes de prohibición para menores de 16

En España, la edad mínima lega para registrarse y usar redes sociales es de 14 años pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su intención de elevar a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales, lo que en la práctica supondría impedir que los menores de esa edad tengan una cuenta propia.

Para ello, el Gobierno ha impulsado el proyecto de Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales que, además de elevar a 16 la edad mínima de acceso, exigirá a las empresas tecnológicas que cuenten con sistemas de verificación de edad efectivos.

La ley, además, reformará el Código Penal para castigar los deepfakes (imágenes generadas por IA para ofender) de contenido sexual o que sean vejatorios para los menores, a la vez que establece el engaño online a menores (grooming) como agravante en algunos delitos contra la libertad sexual, entre otras medidas.

Con esta norma, el Gobierno da el primer paso para preservar y garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, proteger sus datos personales y asegurar el acceso a contenidos adecuados para su edad.

En la misma línea, el Gobierno de Andorra anunció el pasado marzo una modificación legal que prohibirá el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales que comporten un riesgo para su desarrollo y salud mental, y un mes después, el Gobierno de Noruega anunció un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes a los menores de 16 años, y que entrará en vigor en 2027.

Nueva Zelanda también se encuentra entre los países que quieren avanzar hacia esa prohibición, y aunque todavía no se ha presentado ninguna ley al Parlamento, el primer ministro, Christopher Luxon, ha avanzado su intención de impulsar una ley para impedir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Restricciones a otras edades

Actualmente otros países europeos han promovido restricciones (aunque no siempre con el umbral de 16 años) o mantienen debates internos sobre la edad más adecuada para ello, como Francia, Dinamarca, Grecia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Italia, Chipre, Eslovaquia y Portugal.

El pasado enero, la Asamblea Nacional francesa aprobó el proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y vetar los móviles en los institutos, con la intención de que la medida se aplique a partir del próximo curso escolar.

En febrero, el Gobierno de Eslovenia confirmó las bases de un proyecto de ley que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 15 años, entre ellas plataformas como TikTok y Snapchat. Ese mismo día, Finlandia anunció cambios legislativos para restringir el acceso de los menores de 15.

Grecia, por su parte, planea prohibir el acceso a las redes a todos los menores de 15 años a través de una aplicación estatal de control parental ya existente (Kids Wallet), una restricción que será obligatoria y universal, sin que los padres puedan excluir a sus hijos.