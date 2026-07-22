Incendio forestal activo arrasa con más de 15 hectáreas de vegetación en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el sargento, Andrés Mauricio Molina, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos, aseguró que en la tarde del martes 21 de julio se reportó un incendio forestal de gran magnitud con inicio en la vereda Briceño.

Según los organismos de socorro, la conflagración de tipo forestal se extendió hasta el Alto de Gualanday consumiendo alrededor de 15 hectáreas de vegetación de esta zona de la capital del Tolima.

La emergencia es atendida por parte del Cuerpo de Bomberos Oficiales, Voluntarios y la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres, Ponalsar, están en el sitio atendiendo la emergencia.

“Tenemos dos frentes de trabajo, uno en la vereda Briceño y otro en el Alto de Gualanday, protegiendo las viviendas que se encuentran en el sector y que puedan llegar a ser afectadas”, aseguró el sargento Andrés Mauricio Molina.

En la atención de esta emergencia se tienen 17 unidades bomberiles, entre oficiales y voluntarios; además, 12 unidades de Ponalsar. Adicionalmente, se cuenta con tres camionetas, un carrotanque y una turbo de la Unidad de Operaciones Especiales.

En riesgo los tanques de gas que abastecen a familias de la zona

Según el sargento, Andrés Mauricio Molina, en el lugar se encontraban tres tanques de almacenamiento de gas que proveen del servicio en algunos sectores de la ciudad, los cuales se protegieron evitando que fueran afectados.

Caracol Radio conoció que durante toda la noche los integrantes de los organismos de socorro trabajaron para evitar que el fuego se siga extendiendo hasta las zonas donde hay algunas viviendas.