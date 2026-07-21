Cárcel para un hombre por el robo de $70 millones a una estación de servicio en Ibagué

Tolima

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a James Mauricio Pedraza Durán, señalado de apoderarse de $70 millones en medio de un robo a una estación de servicio de Ibagué, ocurrido el 30 de marzo de 2024.

Un fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Tolima le imputó el delito de hurto calificado y agravado, cargo que no fue aceptado por el detenido.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, Pedraza Durán, en compañía de otro hombre, entró a la oficina de administración de la estación de servicio, ubicada en la carrera Cuarta con calle 19, en momentos en que la encargada contaba el dinero del producido.

Al parecer, amordazaron a la mujer, la amarraron a una silla y se apoderaron del efectivo que había sobre el escritorio. Los presuntos asaltantes huyeron en motocicletas de alto cilindraje, según informó la Fiscalía.

Más de dos años después, la Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura contra James Mauricio Pedraza en Bogotá. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.