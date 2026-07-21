Un toro saltó la barrera y dejó varias personas heridas en el municipio de Coyaima, Tolima

Tolima

Varias personas resultaron heridas luego que un toro saltara la barrera y terminara embistiendo a ciudadanos que se encontraban en la gradería de una plaza de toros improvisada en el corregimiento de Castilla, municipio de Coyaima, Tolima.

“Nosotros estábamos participando de la jornada de corralejas en el marco de las fiestas tradicionales, varias personas se encontraban en la puerta presionando que el toro saliera, de un momento a otro se vio que salió corriendo y se desplazó hacia uno de los costados y de inmediato brincó terminando en las graderías”, dijo un asistente a la corraleja.

Según se observa en varios videos que circulan en redes sociales, con el toro corriendo por las graderías el pánico se tomó a los asistentes al evento, algunos de ellos cayeron y otros fueron alcanzados por el animal.

“Ayyy Dios mío, el toro se subió, corran, corran”, son algunas de las expresiones que se escuchan en algunos de los videos que asistentes grabaron, mientras otros del susto se lanzaron al vacío desde las graderías para evitar ser alcanzados por el toro.

Por ahora las autoridades de salud del Tolima no se ha pronunciado, pero se habla que por lo menos cuatro personas resultaron lesionadas producto del hecho que se registró en la noche del lunes festivo 20 de julio en el marco de las fiestas tradicionales del corregimiento de Castilla, Tolima.