Hincha del Deportes Tolima fue asesinado en el barrio Territorio de Paz de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio confirmó que se registró un nuevo caso de homicidio en Ibagué durante el puente festivo, esta vez en el barrio Territorio de Paz ubicado en la comuna 7, en este hecho acabaron con la vida de una persona producto de varias heridas con arma de blanca.

Según se logró establecer, la víctima fatal fue identificada como Cristian Alejandro Murillo Navarro de 27 años, esta persona recibió varias heridas en medio de un riña con otros ciudadanos con los que tenía algunas diferencias.

Murillo Navarro alcanzó a ser trasladado a la Unidad de Salud del barrio El Salado donde se confirmó su deceso producto de las lesiones que recibió en la madrugada del lunes 20 de julio. Este joven era un reconocido hincha del equipo Deportes Tolima.

En menos de 24 horas se registraron tres homicidios en Ibagué, dos de ellos en casos de sicariato que se presentaron en el barrio La Estación sector conocido como el hueco y en el barrio Las Brisas sector de El Planchón.

En estos casos de ataque con arma de fuego resultaron cuatro personas heridas entre ellas un menor de seis años, los lesionados permanecen recluidos en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.