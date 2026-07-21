Alcaldesa del Líbano, Tolima revela que esposo de María Alejandra Castaño la asesino con arma blanca

Tolima

Consternado permanece el Tolima tras conocerse nuevos detalles del feminicidio de María Alejandra Castaño, una joven de 26 años que, al parecer, fue asesinada por su pareja sentimental en el barrio Los Pinos, del municipio de Líbano.

De acuerdo con Beatriz Valencia, alcaldesa del Líbano, el esposo de María Alejandra le propinó 24 puñaladas con un cuchillo durante la madrugada del pasado domingo 19 de julio, en hechos ocurridos al interior de su propio hogar.

“Es un comportamiento terrible, que envía un mensaje muy duro para nuestra población. Era una joven madre de dos hijos, convivía con su esposo desde hacía 10 años. Ella trabajaba en el municipio vecino de Murillo, en un restaurante, y su esposo era quien la transportaba para ejercer su labor”, detalló la mandataria.

Los testimonios entregados por familiares de María Alejandra indican que el hombre de 27 años, identificado como Bryan Lara, atacó a su pareja en medio de un desenfrenado y repudiable ataque de celos.

“Estamos realizando acompañamiento desde que supimos la noticia, junto con la Policía y la Fiscalía. En estos momentos el agresor está capturado y se allanó a cargos. Esperamos que pueda ser juzgado por feminicidio y le caiga todo el peso de la ley por asesinar a una persona, a una mujer, y con toda la sevicia con la que lo hizo”, manifestó la alcaldesa Valencia.

Por su parte, el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, indicó que las patrullas del servicio de vigilancia llegaron de manera inmediata al lugar de los hechos y brindaron los primeros auxilios a la víctima, trasladándola de urgencia al hospital del municipio. Pese a los esfuerzos del personal médico, debido a la gravedad de las lesiones, minutos después se confirmó su fallecimiento.

“La rápida reacción de los uniformados, sumada a la información suministrada oportunamente por la comunidad, permitió ubicar y capturar en flagrancia al joven de 27 años de edad, señalado de ser el presunto responsable”, destacó Vargas.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio. Posteriormente, un juez de la República, tras valorar los elementos materiales probatorios presentados, le impuso medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario y carcelario.