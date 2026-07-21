Bancada del Tolima anuncia proyectos de ley para vivienda, empleo y desarrollo económico

Bogotá. Junio 17 de 2026. En el Capitolio Nacional se desarrollan las últimas sesiones del periodo legislativo del Congreso, con plenarias de Cámara de Representantes y Senado en las que se discuten y votan proyectos antes del cierre de la actual legislatura. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Tolima

Siete representantes a la Cámara y cuatro senadores de la República componen la nueva bancada parlamentaria del Tolima, que entró en ejercicio con el nuevo Congreso instalado el lunes 20 de julio.

Se trata de los representantes a la Cámara del Pacto Histórico, Marco Hincapié y Renzo García; del Partido Conservador, Delcy Isaza, Alejandro Martínez y Guillermo Alvira; y del Centro Democrático, Carlos Edward Osorio. Se suma la representante de la curul de paz, María Janeth Sabogal.

Los senadores tolimenses o con arraigo en el departamento son los del Partido Conservador, Miguel Barreto y Santiago Barreto; del partido MIRA, Ana Paola Agudelo; y del Centro Democrático, Juan Caicedo.

Durante la instalación, los nuevos congresistas anunciaron que presentarán diversos proyectos de ley e iniciativas para impulsar el desarrollo económico, la generación de empleo, mejorar las condiciones de seguridad y controlar las tarifas de los servicios públicos.

“Vamos a presentar seis proyectos de ley. Entre ellos, seguimos insistiendo para que Ibagué y el Tolima sean Zona Económica Especial. Como segunda iniciativa, vamos a presentar el proyecto de primer empleo, que permitirá que a los jóvenes que terminan su formación académica y a quienes les resulta muy difícil entrar al mercado laboral se les entreguen alivios tributarios a las empresas que los contraten”, manifestó el senador Barreto.

El senador también indicó que ahora Colombia importa el 33 % del gas y tiene un déficit de 2,4 % en la energía, es decir, que la demanda superó la oferta.

“Y en 2027 se tendrá un déficit de energía del 4,4 %. Quiere decir que es la energía que nos hace falta y que quien se ve golpeado es el usuario, el comercio, la industria, los hogares y el transporte, por las tarifas de los servicios públicos”, agregó.

Por su parte, el representante Alvira anunció iniciativas para impulsar los sectores agropecuario, de vivienda y de seguridad.

“Necesitamos que este próximo Gobierno se enfoque en ayudar a todos estos campesinos que se han quebrado por las malas políticas del gobierno que sale. También vamos a presentar un proyecto de ley para ayudar a la vivienda de este país. La seguridad debe estar muy bien enfocada porque somos de los que decimos que cada país es una historia distinta, y se deben articular esfuerzos para cada región”, enfatizó Alvira.

Desde el Tolima esperan que en este nuevo periodo legislativo la bancada parlamentaria trabaje de manera conjunta para atraer recursos y proyectos para el departamento. En otras ocasiones, los intereses particulares o individuales impidieron la articulación como bancada.