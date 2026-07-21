Problemas con la atención en salud, alimentación y la falta de agua afectan la cárcel de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Flor Munera, directora del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, aseguró que la situación de los internos de la Cárcel de Picaleña y otros centro de reclusión en el país es compleja, debido a la negligencia que existe en el sistema penitenciario.

“Entre más plata tienen, más negligencia existe, por ejemplo, el problema con la salud es de toda la vida, crearon incluso un fondo nacional de salud con pólizas y ha sido peor la cura que la enfermedad”, denunció Flor Munera.

Además, mencionó que otro de los grandes problemas que existe en la actualidad tienen que ver con la alimentación “Llegan mal preparados, la proteína llega cruda o descompuesta, nosotros le hacemos seguimiento a las sentencias de la Corte Constitucional entre ellas la 388 del 2013”.

Por otra parte, resaltó que otro de los problemas que tiene la cárcel de Picaleña desde que arrancó su operación ha sido el que se tiene con el suministro de agua que afecta la atención al personal carcelario.

“Como comité de solidaridad con los presos políticos hemos denunciado que a ellos se les profesa odio por lo tanto esta situación está por encima de la seguridad de quienes se encuentran detenidos”, destacó.

¿Construir más cárceles acabará con el hacinamiento?

Según Radio Flor Munera, directora del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en el país las autoridades están acostumbradas a “Construir depósitos para seres humanos”, pero que no hay una política criminal clara para enfrentar los problemas carcelarios existentes.

“Los gobiernos no piensan sino en encerrar a la gente en las cárceles, no se acabará el hacinamiento, el problema más grave que tiene el sistema carcelario es la corrupción, en la cárcel se paga para que lo visite la familia, se paga para que le den buena alimentación, se paga por todo”, puntualizó Flor Munera.