Llega a Ibagué la segunda edición de la Feria Viva la Masa Madre del Sena

Tolima

El Complejo Cultural Panóptico de Ibagué abrirá sus puertas a la segunda edición de Viva la Masa Madre, una feria impulsada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) que celebra la tradición panadera y el poder de la fermentación natural para impulsar los emprendimientos y promover una alimentación más saludable.

Con entrada libre o gratuita, la programación iniciará a las 9:00 de la mañana del miércoles 22 de julio e incluirá muestras de panaderías locales, espacios de aprendizaje y experiencias diseñadas para acercar al público a esta técnica ancestral.

La versión anterior de este encuentro congregó a más de 20 emprendimientos de panaderías de diferentes regiones del país y a más de 300 asistentes, demostrando el alcance de una apuesta que busca acercar esta técnica ancestral a todos los rincones del país.

“Queremos que más colombianos conozcan que la masa madre no solo mejora la calidad del pan, también representa una oportunidad para hacer crecer los negocios, rescatar los saberes tradicionales y generar valor en los territorios”, destacó Paula Bello, líder técnica del Proyecto Nacional de Masa Madre.

Según Paula Bello, la masa madre es una levadura natural que combina microorganismos y lactobacilos, los cuales potencian el sabor y la textura del pan, además de aportar a la digestión de personas que creían imposible volver a comer pan.

Los asistentes podrán degustar preparaciones elaboradas con masa madre, desde recetas tradicionales hasta propuestas que incorporan ingredientes propios del Tolima. Además, conocerán cómo vincularse a la estrategia Pan de Masa Madre.

Desde su creación en 2024, el programa ha beneficiado a 9.500 panaderías en los 32 departamentos colombianos, además de Bogotá D. C., a través de acompañamiento técnico, formación especializada y transferencia de conocimientos para mejorar sus procesos, diversificar la oferta y fortalecer su competitividad.

En el Tolima, más de 300 panaderías y panaderos se han sumado a la iniciativa de producir pan con masa madre. Quienes deseen hacerlo pueden comunicarse a la línea 301 882 4981 o acercarse el miércoles al Complejo Cultural Panóptico.