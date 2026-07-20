Copa Colombia 2026: programación completa con fechas, horarios y estadios
La Dimayor confirmó el calendario oficial de los partidos de ida y vuelta de la primera fase de la Copa 2026.
La Copa Colombia 2026 continúa su camino con la disputa de la fase 1B, instancia en la que equipos de la Liga y el Torneo buscarán avanzar a la siguiente ronda del certamen. La programación oficial ya fue confirmada y contempla ocho series que se jugarán entre el 21 y el 30 de julio, con partidos en diferentes ciudades del país.
Entre los enfrentamientos más llamativos aparecen el duelo entre Atlético Nacional y Tigres FC, el clásico barranquillero entre Junior y Barranquilla FC, además del choque entre América de Cali y Real Cartagena. A continuación, la programación completa de los compromisos de ida y vuelta.
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Partidos de ida
Martes 21 de julio
Atlético Nacional vs. Tigres FC – 4:00 p. m. Estadio Cincuentenario (Medellín)
Internacional de Bogotá vs. Inter de Palmira – 5:00 p. m. Estadio Olaya Herrera (Bogotá)
Deportes Tolima vs. Deportes Quindío – 6:00 p. m. Estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué)
Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena – 6:00 p. m. Estadio por definir
Deportivo Pasto vs. Bogotá FC – 7:00 p. m. Estadio Departamental Libertad (Pasto)
Once Caldas vs. Envigado FC – 7:00 p. m. Estadio Palogrande (Manizales)
América de Cali vs. Real Cartagena – 7:30 p. m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Cali)
Miércoles 22 de julio
Junior de Barranquilla vs. Barranquilla FC – 7:30 p. m. Estadio Romelio Martínez (Barranquilla)
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Partidos de vuelta
Martes 28 de julio
Unión Magdalena vs. Independiente Santa Fe – 6:00 p. m. Estadio Sierra Nevada (Santa Marta)
Deportes Quindío vs. Deportes Tolima – 6:15 p. m. Estadio Centenario (Armenia)
Bogotá FC vs. Deportivo Pasto – 7:00 p. m. Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)
Tigres FC vs. Atlético Nacional – 8:30 p. m. Estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)
Miércoles 29 de julio
Barranquilla FC vs. Junior de Barranquilla – 5:30 p. m. Estadio Romelio Martínez (Barranquilla)
Inter de Palmira vs. Internacional de Bogotá – 7:00 p. m. Estadio Francisco Rivera Escobar (Palmira)
Real Cartagena vs. América de Cali – 8:00 p. m. Estadio Olímpico Jaime Morón León (Cartagena)
Jueves 30 de julio
Envigado FC vs. Once Caldas – 3:30 p. m. Estadio Polideportivo Sur (Envigado)
Con esta programación, la Copa Colombia 2026 dará inicio a una nueva fase eliminatoria en la que cada equipo buscará tomar ventaja en la ida o remontar en la vuelta para asegurar su clasificación. Los ocho ganadores de estas llaves avanzarán a la siguiente ronda del torneo que reúne a clubes de la primera y segunda división del fútbol colombiano.