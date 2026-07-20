Copa Colombia 2026: programación completa con fechas, horarios y estadios

La Copa Colombia 2026 continúa su camino con la disputa de la fase 1B, instancia en la que equipos de la Liga y el Torneo buscarán avanzar a la siguiente ronda del certamen. La programación oficial ya fue confirmada y contempla ocho series que se jugarán entre el 21 y el 30 de julio, con partidos en diferentes ciudades del país.

Entre los enfrentamientos más llamativos aparecen el duelo entre Atlético Nacional y Tigres FC, el clásico barranquillero entre Junior y Barranquilla FC, además del choque entre América de Cali y Real Cartagena. A continuación, la programación completa de los compromisos de ida y vuelta.

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Partidos de ida

Martes 21 de julio

Atlético Nacional vs. Tigres FC – 4:00 p. m. Estadio Cincuentenario (Medellín)

Internacional de Bogotá vs. Inter de Palmira – 5:00 p. m. Estadio Olaya Herrera (Bogotá)

Deportes Tolima vs. Deportes Quindío – 6:00 p. m. Estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena – 6:00 p. m. Estadio por definir

Deportivo Pasto vs. Bogotá FC – 7:00 p. m. Estadio Departamental Libertad (Pasto)

Once Caldas vs. Envigado FC – 7:00 p. m. Estadio Palogrande (Manizales)

América de Cali vs. Real Cartagena – 7:30 p. m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero (Cali)

Miércoles 22 de julio

Junior de Barranquilla vs. Barranquilla FC – 7:30 p. m. Estadio Romelio Martínez (Barranquilla)

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Partidos de vuelta

Martes 28 de julio

Unión Magdalena vs. Independiente Santa Fe – 6:00 p. m. Estadio Sierra Nevada (Santa Marta)

Deportes Quindío vs. Deportes Tolima – 6:15 p. m. Estadio Centenario (Armenia)

Bogotá FC vs. Deportivo Pasto – 7:00 p. m. Estadio Metropolitano de Techo (Bogotá)

Tigres FC vs. Atlético Nacional – 8:30 p. m. Estadio Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Miércoles 29 de julio

Barranquilla FC vs. Junior de Barranquilla – 5:30 p. m. Estadio Romelio Martínez (Barranquilla)

Inter de Palmira vs. Internacional de Bogotá – 7:00 p. m. Estadio Francisco Rivera Escobar (Palmira)

Real Cartagena vs. América de Cali – 8:00 p. m. Estadio Olímpico Jaime Morón León (Cartagena)

Jueves 30 de julio

Envigado FC vs. Once Caldas – 3:30 p. m. Estadio Polideportivo Sur (Envigado)

Con esta programación, la Copa Colombia 2026 dará inicio a una nueva fase eliminatoria en la que cada equipo buscará tomar ventaja en la ida o remontar en la vuelta para asegurar su clasificación. Los ocho ganadores de estas llaves avanzarán a la siguiente ronda del torneo que reúne a clubes de la primera y segunda división del fútbol colombiano.