Argentina tendrá día feriado para celebrar el segundo puesto en el Mundial de Fútbol 2026

Tras la final de la Copa del Mundo en la que la Selección Argentina quedó subcampeona , el presidente del país latinoamericano, Javier Milei, anunció que decretará como feriado nacional el día que decida el equipo de fútbol.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado como feriado nacional”, escribió Milei en su cuenta de X.

Se estima que el equipo vuele de regreso a su país de origen este mismo lunes, por lo que el día feriado podría ser el 20 de julio o cualquier día posterior.

De acuerdo con medios argentinos, durante la última semana se realizaron reuniones liderados por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para diseñar el operativo del regreso de la delegación argentina.

El objetivo es definir un esquema para garantizar la seguridad de los jugadores, de los técnicos y también de los hinchas que acompañen las celebraciones.