“Nos están acabando la riqueza”: gobernadora del Tolima reclama ofensiva contra la minería ilegal

Tolima

La minería ilegal o extracción ilegal de oro continúa arrasando con los recursos naturales en el sur del Tolima, a orillas de los ríos Saldaña y Atá. Así lo denunció recientemente la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien insistió en que la problemática superó las capacidades locales y regionales.

Matiz denunció que el fenómeno de la minería ilegal se agudizó ante la falta de respaldo del Gobierno nacional para atacar las economías ilícitas derivadas de la extracción ilegal de oro en municipios como Ataco, Coyaima y Chaparral.

“Nos están acabando con nuestra riqueza, nos están dejando la pobreza, nos están dejando los problemas sociales y nos están dejando el daño ambiental. Aquí se necesitan medidas contundentes”, acotó.

Si bien hasta ahora se han desarrollado operaciones contra la minería ilegal en los tres municipios, la mandataria sostiene que deben ser de mayor envergadura y sostenidas en el tiempo.

“Los gobiernos municipales y el Gobierno Departamental, cuyas capacidades se desbordan ante esta problemática, necesitamos contar con un Gobierno Nacional firme, que nos respalde para poder ejecutar operaciones de gran magnitud que sean efectivas para nuestros territorios”, manifestó.

Así pues, Matiz advirtió que la minería ilegal será uno de los principales temas que le expondrá al presidente electo, Abelardo de la Espriella, con quien espera reunirse el próximo 28 de julio en el marco de los denominados empalmes territoriales.

“Tenemos unas expectativas muy grandes y sabemos que no vamos a salir defraudados de esas expectativas, que nos va a cumplir. El presidente viene el 28 de julio a este departamento para realizar el empalme regional con el Tolima, y en esa reunión van a participar los alcaldes de todos los municipios”, anunció.

Además, la gobernadora reveló que le presentará al presidente electo un plan de 100 días para destrabar proyectos de infraestructura que estarían “engavetados” en entidades del Estado.

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