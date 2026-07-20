Violenta noche en el Tolima deja tres muertos y tres heridos en ataques a bala

Tolima

La noche del domingo 19 de julio en el Tolima estuvo marcada por la violencia, especialmente en la capital, Ibagué. Como resultado de atentados con armas de fuego registrados durante una misma noche, tres personas murieron y otras tres resultaron heridas.

En Ibagué, en menos de una hora, se cometieron dos sicariatos en hechos aislados. El primero ocurrió en el barrio La Estación, sector El Hueco, sobre las 8:20 de la noche. En una zona cercana al comando principal de la Policía Metropolitana, sobre la calle 23, dos hombres fueron baleados.

Según el coronel Jeyson Haird López, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Ibagué, uno de los hombres murió minutos después mientras era trasladado a un centro asistencial y su acompañante sobrevivió. Ninguno de los dos ha sido identificado hasta el momento.

“Dos hombres se movilizaban en una motocicleta y habrían atacado con arma de fuego a las víctimas cuando estas se encontraban en vía pública. La víctima mortal fue trasladada al Hospital Federico Lleras Acosta, donde ingresó sin signos vitales, mientras el lesionado recibió atención y su estado es estable”, destacó el oficial.

Apenas 40 minutos después se registró otro atentado en el sector del Planchón, en el barrio Las Brisas de Ibagué, donde asesinaron a un hombre identificado como John Vega. Además, una mujer y un menor de edad resultaron heridos por las esquirlas del atentado.

“John Vega se encontraba en vía pública en compañía de otras personas cuando fue abordado por ocupantes de dos motocicletas, quienes le dispararon. De manera inmediata se activó un plan candado para dar con los responsables de este hecho”, manifestó el coronel.

Esa misma noche también asesinaron a una mujer en Mariquita, norte del Tolima. En un sector muy concurrido del barrio Santa Lucía fue baleada una mujer, identificada preliminarmente como Vivian Beltrán Rugeles, quien murió en el lugar de los hechos. Todavía se espera el reporte oficial de la Policía sobre este caso.

Dato: Tolima atraviesa así una crisis de inseguridad, con más de 170 personas asesinadas en lo corrido del año.

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