Decretan estado de catástrofe en Chile por lluvias que han dejado muertos y cientos de damnificados

Un temporal de intensas lluvias que afecta a Chile bloqueó rutas y dejó aisladas a casi 100.000 personas, además de unos 2.200 damnificados, especialmente en el norte, informó el gobierno.

El temporal, que empezó el 15 de julio, golpea especialmente las regiones desérticas de Coquimbo y Atacama, en el norte, donde es poco usual que haya lluvias extremas.

Debido a las crecidas de ríos, las rutas que conectaban a varios pueblos quedaron bloqueadas, y las localidades aisladas entre sí.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de locomoción y desplegar recursos de ayuda más rápidamente.

“Como la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en gravedad”, el mandatario ordenó que “se determine la activación de este estado de excepción constitucional (de catástrofe)”, según dijo a la prensa.

La emergencia ya suma cinco fallecidos, cuatro personas desaparecidas y más de 1.100 viviendas destruidas o con daños mayores.

En la región de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago, las inundaciones, el barro y cortes eléctricos provocaron interrupciones en el servicio de agua potable.

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“Lo que llueve generalmente en un mes llovió en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”, aseguró el lunes a la prensa Máximo Pavez, viceministro del Interior.

Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias.

“Hace bastantes años que no teníamos una condición similar”, aseguró a la AFP.

Unos 150.000 personas se mantienen sin servicio eléctrico a lo largo del país, informó el ministerio de Energía en su cuenta en X.

“La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones”, señaló a la prensa el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva la semana pasada.

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