“Respeto a Óscar Barreto, pero también merezco un espacio”: Fernando Borja

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el exsecretario de Agricultura del Tolima y hombre muy cercano a la gobernadora Adriana Magali Matiz, Fernando Borja, anunció que se mantiene firme en su intención de aspirar a la Gobernación del Tolima en 2027.

Mientras otras figuras cercanas al exsenador y exgobernador Óscar Barreto Quiroga prometieron obediencia en caso de que el jefe natural del Partido Conservador en el Tolima decidiera aspirar de nuevo a la Gobernación, Borja entregó declaraciones que pueden interpretarse como un grito de independencia o rebeldía.

Barreto ha sido el dirigente político hegemónico en el Tolima durante, por lo menos, los últimos 12 años. Tras su reciente paso por el Senado de la República, anunció que estaría dispuesto a aspirar en 2027 a un tercer período en la Gobernación. Sus alfiles, como el diputado Giovanni Molina o el exgobernador Ricardo Orozco, anunciaron que renunciarían a sus aspiraciones personales para sumarse a Barreto.

Se esperaba que lo mismo hicieran quienes han sido cercanos a Barreto a lo largo de su vida política. Sin embargo, el ingeniero agrónomo Fernando Borja sorprendió al mantener su aspiración.

“Respeto mucho al doctor Óscar, pero yo creo que Fernando Borja se merece también un espacio para seguir avanzando; no solo Fernando, sino toda una estructura y un equipo que quiere ayudar, apoyar y seguir construyendo buenas iniciativas para el Tolima”, aseveró.

Sus palabras son toda una declaración de rebeldía ante quien ha sido el máximo jefe del conservatismo y de la derecha en el Tolima durante casi dos décadas.

“La gente necesita verse representada por una persona que ha estado en el territorio, de frente con ellos, construyendo un ejercicio que se ve con una posibilidad enorme y seguimos firmes en la posibilidad de avanzar con este propósito”, enfatizó.

Aunque intentan negarlo en público, es bien conocido que la aspiración de Borja genera malestar en amplios sectores del ‘barretismo’, al considerar que podría atravesarse en la candidatura de Barreto. Esto ha llevado a que algunos nieguen su participación en la organización política e, incluso, lancen cuestionamientos mediáticos en su contra.

“Que digan que Fernando Borja no ayudó a fortalecer la organización es muy triste. La verdad, para mí no es fácil, pero sigo adelante con la bendición de Dios, con la ayuda de los tolimenses y con el respaldo de muchos actores políticos”, expresó.

Todo apunta a que Borja buscará el aval de partidos como Salvación Nacional o Centro Democrático y contaría con el respaldo de la organización política de su exjefa, la gobernadora Matiz. Se abre así la posibilidad de una división en el seno del Partido Conservador en el Tolima.