Armero Guayabal le gana el pulso a Ibagué por el Centro Integral de Gestión del Riesgo del Tolima

Tolima

La Gobernación del Tolima confirmó que el Centro de Gestión Integral del Riesgo Departamental (CGIRD) será construido en el municipio de Armero Guayabal y no en Ibagué, como se había anunciado desde el pasado mes de marzo.

Se trata de un megaproyecto que busca reunir en un mismo espacio a todos los organismos de socorro y las capacidades para atender emergencias en el Tolima y el centro del país. El proyecto surgió en el marco de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se comprometió a entregar los recursos para los estudios y diseños.

Inicialmente se contempló su construcción en Armero Guayabal y luego en Ibagué, pero la Alcaldía de la capital del departamento incumplió los plazos establecidos para entregar el predio donde se construiría el Centro de Gestión Integral del Riesgo y así continuar con el proceso.

“El Centro Integral de Gestión del Riesgo del Tolima se queda en el municipio de Armero. Este importante proyecto nace a raíz de la conmemoración de los 40 años de Armero, como un homenaje a las víctimas, pero también para trabajar en la prevención, el conocimiento y la reducción del riesgo”, afirmó Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

La funcionaria explicó que el predio entregado por el municipio cumple con todos los requisitos establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Entre las principales ventajas se destacan sus siete hectáreas de extensión, que superan las tres hectáreas mínimas exigidas; su topografía completamente plana; la disponibilidad de servicios públicos y su ubicación estratégica sobre un corredor nacional, a cerca de dos horas y media de Ibagué.

Asimismo, resaltó que la ubicación facilitará la atención de emergencias gracias a su cercanía con el Parque Nacional Natural Los Nevados, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico del Servicio Geológico Colombiano, la Escuela de Aviación de Mariquita, el Batallón Patriotas de Honda y el río Magdalena, lo que fortalece la capacidad logística y operativa del futuro centro.

“La Gobernación del Tolima quiere descentralizar la inversión. No solamente es un homenaje a las víctimas; tenemos un deber con Armero y es cumplir su Ley de Honores y un Conpes que durante muchos años ha estado pendiente de ejecutarse”, concluyó la secretaria Ericka Lozano.

Dato: Se tiene prevista una inversión de $3.500 millones para los estudios y diseños del Centro de Gestión Integral del Riesgo Departamental.