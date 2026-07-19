“Nueva EPS tiene asfixiada a la Clínica Medicadiz”: personero de Ibagué

Ibagué

El personero de Ibagué, Eduardo Espinosa, alertó que la atención a los pacientes en clínicas y hospitales del país todavía es insuficiente, pese a las acciones constitucionales que entidades como la que dirige interponen para proteger los derechos de los usuarios.

De acuerdo con Espinosa, persisten problemáticas como las demoras en la entrega de medicamentos y los largos tiempos de espera en los servicios de urgencias. Sin embargo, justificó en parte la situación que enfrentan las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

“A veces hay que ponerse en los zapatos de las IPS. Medicadiz, una de las principales clínicas de Ibagué, hoy tiene una cartera muy grande que le debe la Nueva EPS. Cuando entidades como la Nueva EPS le deben más de 40 mil millones de pesos a Medicadiz, también es posible pensar que están asfixiadas. Es importante que las EPS les paguen a las IPS”, manifestó el personero.

Según el delegado del Ministerio Público, la deuda en mención superaba los 45 mil millones de pesos hasta hace algunos meses. Tras la gestión de la Personería, se redujo en cerca de 5 mil millones de pesos.

“Si las EPS les pagan a las IPS, de esa manera se puede garantizar la continuidad y un buen servicio. Si no hay recursos, el servicio va a desmejorar”, enfatizó.

Desde finales de 2025, la Clínica Medicadiz se declaró en emergencia funcional por el colapso de su capacidad para atender pacientes, por lo que durante varias semanas solo prestó atención a urgencias vitales.

Otros centros médicos, como la Clínica Tolima, también denuncian elevadas carteras con las EPS. Solo la Nueva EPS le debe más de 8 mil millones de pesos, situación que obligó al cierre parcial de algunas áreas.