Autoridades cambian el tradicional recorrido del desfile del 20 de julio en Ibagué

Ibagué

En Ibagué se tiene todo listo para el desfile militar del 20 de julio, cuando se conmemorarán los 216 años de la Independencia de Colombia. El evento busca exaltar los valores patrios y rendir homenaje a los hombres y mujeres que trabajan diariamente por la seguridad y el bienestar del país.

El desfile iniciará a las 8:00 de la mañana desde la calle 42 con avenida Ferrocarril, en el sector del Sena. Luego avanzará por la carrera Quinta hasta el Éxito de la calle 80. Así, se modificó el tradicional recorrido, que era por la carrera Quinta entre las calles 10 y 42.

“Queremos extender una invitación muy especial a todos los ibaguereños para que este 20 de julio nos acompañen a conmemorar los 216 años de la Independencia de Colombia. Será un desfile lleno de orgullo patrio, en el que podremos rendir homenaje a nuestros hombres y mujeres que sirven al país”, expresó Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia.

Durante el recorrido participarán el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana y las bandas marciales de las instituciones educativas Inocencio Chincá y Nuestra Señora de Fátima de la Policía Nacional.

“Invitamos a las familias ibaguereñas a acompañarnos con orgullo, llevando la bandera de Colombia y volviendo a izarla en sus hogares como un símbolo de amor por la patria. Queremos vivir esta celebración con tolerancia, respeto y cultura ciudadana”, agregó Saavedra.

Cierres viales

El desfile obligará a implementar cierres viales durante la jornada del lunes festivo en Ibagué, los cuales iniciarán desde las 7:00 de la mañana. Los cierres abarcan desde la calle 37 hasta la calle 42 con avenida Ferrocarril, donde se realizará la acomodación de vehículos y personas que participarán en el recorrido.

Habrá restricción en la calzada ascendente de la avenida Ferrocarril desde la calle 42, pasando por el puente del Sena, hasta la calle 60 con carrera Quinta; en la paralela de Cortolima que une la carrera Quinta con la avenida Ferrocarril; y en la calzada descendente de la avenida Ferrocarril desde la calle 42, pasando por el puente del Sena y la carrera Quinta, hasta la calle 80, donde finalizará el recorrido.

De igual manera, estarán cerradas las bocacalles de la carrera Quinta en el sector de Piedra Pintada; la carrera Sexta con calle 60 y el deprimido del Sena (La Y), en sentido hacia la carrera Quinta. En este último punto, el desvío se realizará por la avenida Mirolindo.

La concentración del petrismo

Desde la Alcaldía se informó que el cambio del recorrido busca proteger el ornato del separador de la carrera Quinta y que no obedece a temores por las marchas o concentraciones convocadas por el presidente Gustavo Petro, como se especuló en la ciudad.

En simultánea al desfile militar, los sindicatos y sectores afines al Gobierno Petro realizarán un plantón o concentración en el Parque Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima. La concentración iniciará a las 9:00 de la mañana y se espera la asistencia de por lo menos 500 personas.

Por realizarse en zonas muy distantes, en principio no se espera que el desfile y la concentración del petrismo se crucen o coincidan durante la jornada.