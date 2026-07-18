Semana del Manglar moviliza a Cartagena por el cuidado de la Ciénaga de La Virgen

Cartagena se prepara para vivir la Semana del Manglar “mi compromiso es por la Ciénaga”, una iniciativa comunitaria que promueve acciones colectivas de restauración ambiental de la Ciénaga de La Virgen en el marco del día internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Del 17 al 25 de julio se realizarán actividades reforestación de áreas degradas con 2.000 plántulas de mangle, jornadas de limpieza comunitaria en 45 hectáreas de borde de Ciénaga de la Virgen y espacios pedagógicos para promover el cuidado de la Ciénaga y prevenir invasiones a las rondas hídricas.

Más de 32 entidades públicas y privadas, organizaciones ambientales y habitantes de la Comuna Seis se han unido para proteger el ecosistema de manglar más importante de Cartagena que se encuentra en la Ciénaga de La Virgen.

“Estamos cuidamos nuestro ecosistema porque queremos vivir bien en nuestros barrios, la semana del manglar es la oportunidad para que la ciudad se concientice del cuidado de la Ciénaga y se sumen a nuestro sueño compartido de tener un mejor ambiente”, señaló Juan Henriquez, gerente comunitario del Plan para el Buen Vivir.

La Semana del Manglar es una apuesta del Plan para el Buen Vivir que impulsan los habitantes de la Comuna Seis para mejorar su calidad de vida, con el acompañamiento de Fundación Grupo Social.

Esta celebración se ha realizado de manera ininterrumpida en los últimos 5 años y ha logrado dinamizar acciones para cuidar los bordes de Ciénaga, lo que ha favorecido el regreso de especies animales.

“Desde la Fundacion Grupo Social acompañamos el sueño compartido de la comunidad de recuperar y proteger la Ciénaga de la Virgen para el Buen Vivir. La semana del manglar es una acción colectiva que da cuenta que la comunidad organizada en articulación con la institucionalidad pública y privada es capaz de transformar sus territorios y proteger sus ecosistemas”, añadió Maristella Madero, directora del territorio progreso Cartagena de Fundación Grupo Social.

Por su parte, La Fundación ANDI se une a la Semana del Manglar para la conservación ambiental y la protección del ecosistema del manglar más grande de Cartagena: la Ciénaga de la Virgen.