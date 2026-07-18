Entregan nueva plaza de mercado en Flandes tras inversión de $3.638 millones

Tolima

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) entregó la nueva plaza de mercado central de Flandes, una infraestructura que beneficiará a 20.000 habitantes del municipio y que busca fortalecer el desarrollo económico, social y urbano de esta población ubicada en el oriente del Tolima.

La obra contó con una inversión de 3.638 millones de pesos que, según el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, se verá reflejada en bienestar, oportunidades y desarrollo para el municipio.

“Fortalecerá el comercio local, apoyará a los productores rurales y mejorará las condiciones para comerciantes y consumidores. Desde Prosperidad Social seguimos impulsando proyectos que transforman la vida de las comunidades y promueven el desarrollo de los territorios”, dijo.

La nueva plaza cuenta con 26 locales comerciales, de los cuales 12 están destinados a la venta de frutas y verduras; seis, a la comercialización de carnes, pollo y pescado; cuatro, a restaurantes, y cuatro, a heladerías o cafeterías. Además, la Alcaldía de Flandes y la Gobernación del Tolima entregarán otros tres locales en la zona de alimentos del segundo piso.

La plaza también tiene el potencial de generar más de 250 empleos, de los cuales 140 serán directos y 110 indirectos. Además, contribuirá al fortalecimiento de la economía local y favorecerá la venta directa de los productores rurales.

Durante el acto, la alcaldesa Ana Judith Gamboa Mantilla anunció que presentará ante el Concejo Municipal el reglamento de uso de la plaza de mercado.

Una vez sea aprobado, se adelantará el proceso de adjudicación de los locales comerciales a los potenciales beneficiarios, paso previo para la entrada en operación de la nueva infraestructura.