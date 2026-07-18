El activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara llega exiliado a EE.UU tras 5 años de prisión

Luis Manuel Otero Alcántara, figura emblemática de la nueva disidencia cubana, llegó este sábado a Miami para exiliarse en Estados Unidos tras cumplir una condena de cinco años de prisión en la isla comunista.

Poco después su llegada a Miami, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a Cuba a liberar a más de 700 presos políticos.

El artista, vestido con un saco gris, un gorro y una bandera cubana sobre los hombros, fue recibido por amigos y activistas de derechos humanos en el aeropuerto de Miami, constató la AFP.

“Después de cinco años de injusto encarcelamiento, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido finalmente liberado, aunque a cambio de su salida definitiva de la isla”, anunciaron sus allegados en su página de Facebook, en el momento de su partida desde el aeropuerto de La Habana.

El artista obtuvo el viernes un visado para viajar a Estados Unidos, “una vía que se impuso como la única forma para que pudiera recuperar su libertad en este momento”, agrega la nota.

“Pedimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos injustamente detenidos por el régimen”, afirmó Rubio.

“La comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos del régimen cubano y unirse a nosotros para exigir el fin de su represión”, añadió.

¿Quién es Luis Manuel Otero Alcántara?

Otero Alcántara, de 38 años, es una de las figuras más visibles de la disidencia cubana.

Alcanzó notoriedad tras liderar en 2020 una protesta del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que exigía mayores libertades de expresión en Cuba.

El artista plástico fue detenido cuando intentaba sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y condenado al año siguiente a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, por un performance anterior.