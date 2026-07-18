Autoridades mexicanas hallan 10 cuerpos sin vida en el estado de Zacatecas

Este sábado, las autoridades mexicanas encontraron diez cadáveres en un estado del país que, hasta hace unos años, estuvo fuertemente golpeado por la violencia ligada al crimen organizado.

Los cuerpos estaban en distintos municipios del central estado de Zacatecas, que entre 2021 y 2022 vivió altos índices de violencia por los grupos criminales que se disputaban rutas del tráfico de drogas.

El secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, dijo en redes sociales que los cuerpos fueron ubicados en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto. El funcionario no especificó los motivos de las muertes o quién estaría detrás de los crímenes.

Añadió que las autoridades desplegaron un operativo para “dar con las personas responsables y fortalecer” la presencia policial.

Reyes reconoció que este tipo de situaciones se redujo en el estado en los últimos años. Sin embargo, aseveró que el hallazgo “exige una respuesta inmediata y contundente”.

Zacatecas es un estado que une el centro con el norte y el occidente de México.

Analistas señalan que los grupos criminales -el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa- se disputaban las lucrativas y estratégicas rutas del narcotráfico.