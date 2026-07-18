Denuncian amenazas de muerte contra el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga

Bogotá D.C

En plena sesión plenaria del Concejo de Bogotá, el cabildante Julián Uscátegui, hizo una serie de denuncias que tienen que ver con la integridad del contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga, también otros funcionarios de este ente de control.

De acuerdo con Uscátegui, estas esuntas amenazas de muerte se debe “por el trabajo que vienen realizando especialmente por los hallazgos fiscales que han establecido por la contratación pública de varias entidades del Distrito”, señaló.

De ahí que el concejal pide al Cabildo y a la Alcaldía de Bogotá que se garantice la seguridad de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá.

“Para que avancen con la misma contundencia y determinación en la lucha contra la corrupción. Para que puedan seguir viendo lo que está pasando en las alcaldías locales si ningún tipo de temor por su vida y su integridad”, enfatizó Uscátegui.

El contralor Zuluaga todavía no se ha pronunciado al respecto, pero el concejal insistió en que estas amenazas de muerte no pueden ser subestimadas.