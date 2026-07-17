Un capturado por presunta manipulación ilegal a medidor de gas natural en Cartagena

En desarrollo de una visita técnica de inspección para verificar presuntas irregularidades en la prestación del servicio, profesionales de Surtigas S.A. E.S.P., con el acompañamiento de la Policía Nacional, sorprendieron a una persona que, presuntamente, realizaba una intervención no autorizada sobre el centro de medición y la acometida del servicio de gas natural en un establecimiento comercial ubicado en el barrio San José de los Campanos.

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Como consecuencia de dicha manipulación se produjo una fuga de gas que generó una condición de riesgo grave e inminente, con capacidad de comprometer la vida e integridad de quienes se encontraban en el inmueble, de los habitantes del sector y de la infraestructura del sistema de distribución, debido a la posibilidad de un incendio, una explosión o cualquier otro evento asociado a la liberación no controlada de gas combustible.

Al constatar que la intervención era realizada sin autorización, sin orden de trabajo vigente y por una persona no habilitada para operar la infraestructura de distribución, Surtigas activó de inmediato sus protocolos de seguridad operacional, suspendiendo el servicio para eliminar la condición de peligro y proteger la seguridad de la comunidad.

Con el apoyo de la Policía Nacional, la persona fue capturada en flagrancia y puesta a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes, por la presunta comisión del delito de defraudación de fluidos, previsto en el artículo 256 del Código Penal, sin perjuicio de las demás conductas punibles que puedan ser objeto de investigación conforme al material probatorio que recauden las autoridades.

Surtigas hace un llamado a la ciudadanía para recordar que la manipulación no autorizada de medidores, acometidas, reguladores o cualquier componente de la infraestructura destinada a la prestación del servicio público domiciliario de gas natural constituye una conducta que puede generar responsabilidad penal, civil y administrativa, además de exponer a terceros a riesgos que pueden ocasionar lesiones, pérdidas humanas y daños materiales de gran magnitud.

La infraestructura de distribución de gas natural hace parte de un sistema esencial para la prestación de un servicio público domiciliario y su intervención solo puede ser realizada por personal expresamente autorizado por la compañía, bajo protocolos técnicos y de seguridad diseñados para proteger la vida, la integridad de las personas y la continuidad del servicio.

Surtigas continuará trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para prevenir, detectar y denunciar cualquier conducta que afecte la infraestructura del servicio de gas natural, reafirmando su compromiso con la protección de la seguridad pública y la cultura de la legalidad.

La compañía invita a los usuarios y a la comunidad en general a no permitir intervenciones realizadas por personas no autorizadas y a reportar cualquier situación sospechosa a través de los siguientes canales oficiales:

Canales oficiales de reporte:

•Línea de atención al cliente: 164 (línea gratuita)

•Página web oficial: www.surtigas.com.co/PNO

•Línea de emergencias: disponible las 24 horas del día

•Correo: denunciaelfraude@surtigas.co