Capturado en Magangué hombre presuntamente dedicado al transporte y almacenamiento de drogas

Un operativo contra el microtráfico terminó con una nueva captura en Magangué, Bolívar. Esta vez, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) llegaron hasta el barrio Miraflores, donde sorprendieron a un hombre de 30 años que presuntamente tenía en su poder varias dosis de droga.

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Durante el procedimiento, los uniformados incautaron 67 dosis de cocaína, material que quedó bajo custodia como elemento probatorio dentro de la investigación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con las labores investigativas y de verificación adelantadas por la Policía, el capturado presuntamente estaría relacionado con el transporte y almacenamiento de sustancias estupefacientes en esta zona del municipio.

Las autoridades señalaron, además, que al verificar sus antecedentes en el sistema SPOA, el hombre registra una anotación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Continuamos desarrollando acciones investigativas y operativas para afectar el tráfico local de estupefacientes. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando oportunamente cualquier actividad relacionada con la comercialización de drogas en sus barrios”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado y los elementos materiales probatorios y evidencia física incautados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de continuar el proceso y ante la cual deberá responder por el delito señalado.