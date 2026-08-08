Presunto delincuente murió a manos de un policía de civil en Cartagena

En la avenida Crisanto Luque, a la altura del barrio Chile, un integrante de la Policía Nacional abatió a un presunto delincuente, en momentos en que, al parecer, cometía un hurto.

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De acuerdo con la información recolectada en el lugar de los hechos, el abatido, identificado como Luis José Pérez Villarreal, alias “El Menor”, fue sorprendido por un uniformado que se encontraba de civil, cuando intimidaba con un arma de fuego a un ciudadano para despojarlo de varias prendas de oro.

Pese a que el policía, mediante comandos verbales, se identificó como integrante de la Policía Nacional y le ordenó en repetidas ocasiones: “¡Alto, Policía Nacional!”, dando instrucciones claras para que depusiera el arma, el presunto delincuente esgrimió el arma de fuego que portaba, ante lo cual el uniformado reaccionó e hirió a alias “El Menor”.

El presunto delincuente fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

Alias “El Menor” registraba seis anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto calificado (2024), tráfico de estupefacientes (2024), porte ilegal de armas de fuego (2018, 2021 y 2024), y utilización ilegal de uniformes e insignias o uso de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares (2022), según el registro correspondiente.

Durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego tipo pistola, con dos cartuchos. Asimismo, los elementos hurtados fueron recuperados y devueltos a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción del policía.

¿Quién era “El Menor”?

Este presunto actor delincuencial, dedicado al hurto, en febrero de 2026 había sido portada de varios medios de comunicación, cuando fue notificado de una orden de captura por el delito de hurto a personas en buses de transporte intermunicipal, como integrante de un grupo denominado “Los Promax”.

Por otro lado, alias “El Menor” había vuelto a ser noticia el pasado 24 de julio de 2026, cuando, en el barrio Los Cerezos, quedó registrado en video mientras hurtaba las pertenencias de un ciudadano en una serviteca.

“En la lucha frontal contra el hurto seguimos intensificando las acciones operativas en Cartagena. En lo corrido del año se han capturado 679 personas por este delito y se han incautado 423 armas de fuego ilegales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar, bajo absoluta reserva, a los delincuentes y a los integrantes de estructuras criminales que atentan contra la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.Nota: corregí “comandos verbales” por una construcción más natural y formal, y cambié “cuando le hurtaba” por “mientras hurtaba” en algunos apartados para evitar repeticiones.