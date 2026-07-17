MiLoto cayó en Cartagena y entregó $160 millones al ganador

Cartagena celebra la suerte de un afortunado jugador que se ganó el gran premio de MiLoto de $160 millones, tras de acertar con los números 4, 17, 18, 36 y 37 del sorteo No. 0572.

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Es la quinta vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en Cartagena. El afortunado ganador compró su tiquete bajo la modalidad automática en la red comercial SuperGIROS.

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com. Además, recuerde que ahora podrá cobrar los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto en www.baloto.com

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 13 de julio de 2026, MiLoto ha pagado más de $54.561 millones en premios, equivalentes a 3.192.386 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $22.823 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.