MiLoto cayó en Cartagena y entregó $160 millones al ganador
Esta es la decimonovena vez que cae el premio mayor este año 2026
Cartagena celebra la suerte de un afortunado jugador que se ganó el gran premio de MiLoto de $160 millones, tras de acertar con los números 4, 17, 18, 36 y 37 del sorteo No. 0572.
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Es la quinta vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en Cartagena. El afortunado ganador compró su tiquete bajo la modalidad automática en la red comercial SuperGIROS.
El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en www.baloto.com. Además, recuerde que ahora podrá cobrar los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto en www.baloto.com
Entre el 20 de octubre de 2023 y el 13 de julio de 2026, MiLoto ha pagado más de $54.561 millones en premios, equivalentes a 3.192.386 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $22.823 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.
MiLoto se puedecomprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com-.También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.