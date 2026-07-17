Guillermo Pereira: el cartagenero detrás de la firma que apoya las empresas medianas en Colombia

Ithaca Asset Management anunció el cierre de su primera inversión, una capitalización por COP 20.000 millones en CFC Cafarcol, compañía colombiana con más de 50 años de trayectoria en la producción y comercialización de envases y empaques primarios para las industrias farmacéutica, cosmética y alimenticia.

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“Ithaca nació con la convicción de que Colombia necesita capital estratégico y paciente para fortalecer empresas que son fundamentales para el desarrollo socioeconómico, la generación de empleo y la competitividad del país”, afirmó Eduardo Pacheco, socio de Ithaca.

La firma moviliza capital de inversionistas locales e internacionales hacia compañías medianas que superaron los riesgos iniciales de una empresa pequeña, pero que aún conservan un potencial de valorización significativo.

Ithaca surge de la asociación entre Eduardo Pacheco y Guillermo Pereira, un equipo complementario que acumula más de 60 años de experiencia liderando compañías y ejecutando más de 40 transacciones de fusiones y adquisiciones.

Esa trayectoria empresarial es uno de los principales diferenciales de la firma. Más que inversionistas financieros, sus socios se definen como impulsores de empresas.

“En Ithaca creemos que el capital, por sí solo, no transforma una compañía. La creación de valor ocurre cuando ese capital viene acompañado de liderazgo estratégico, talento de primer nivel, cultura de excelencia y adecuada gestión de riesgos”, señaló Guillermo Pereira, CEO y socio de Ithaca.

Ithaca llega en un momento relevante para el mercado colombiano. En los últimos años, las empresas han enfrentado bajos niveles de inversión, mayores costos de financiación y un entorno retador. Al mismo tiempo, numerosos empresarios están evaluando alternativas para fortalecer su estructura de capital, encontrar un socio estratégico complementario o resolver procesos de sucesión.

En este contexto, la firma se enfoca en situaciones especiales asociadas a buenas empresas que atraviesan coyunturas complejas, pero que conservan rentabilidad operacional, ventajas competitivas sostenibles y alto potencial de valorización, en sectores resilientes y de baja elasticidad.

“Esta estrategia parte de una premisa sencilla: Colombia tiene empresarios sobresalientes y compañías con fundamentos atractivos que pueden estar temporalmente limitadas, afectadas o subvaloradas. Nuestro propósito es impulsar a esas empresas para que puedan crear valor sostenible”, agregó Pereira.

“Un elemento central es que Ithaca es un inversionista de largo plazo que no tiene un horizonte de salida preestablecido. Esto le permite tomar decisiones responsables, priorizar la sostenibilidad del negocio y evaluar una desinversión solo cuando existan condiciones adecuadas para el negocio y sus inversionistas”, indicó Eduardo Pacheco.

La primera inversión de Ithaca ejemplifica su estrategia de negocio. Cafarcol exporta a más de 20 países, cuenta con una planta recientemente modernizada y dispone de certificaciones internacionales de calidad. Además, es la única empresa entre México y Brasil que fabrica componentes de empaques de caucho farmacéutico, consolidándose como un actor relevante para asegurar la confiabilidad farmacéutica en Colombia.

Ithaca observó en Cafarcol una compañía que tiene una propuesta de valor diferenciada y cuenta con oportunidades de crecimiento significativas, pero que estaba limitada por un alto nivel de endeudamiento.

Con la capitalización, Ithaca busca reducir el endeudamiento, implementar un plan de transformación tecnológica y sentar las bases para una nueva etapa de crecimiento acelerado y sostenible, con el objetivo de posicionar a Cafarcol como un jugador líder a nivel regional y un referente de buenas prácticas empresariales.

“La llegada de Ithaca representó un punto de inflexión para Cafarcol. Más allá de reducir nuestro endeudamiento, incorporamos un socio estratégico de largo plazo que está contribuyendo a fortalecer nuestras capacidades, ejecutar una visión de crecimiento ambiciosa e institucionalizar la organización, respetando al mismo tiempo el legado de la empresa”, señaló Julián Hurtado Mejía, CEO y socio de CFC Cafarcol.

De esta forma, Ithaca busca consolidarse como un socio estratégico para empresarios e inversionistas, generando valor sostenible mediante empresas que crean empleo, contribuyen al desarrollo socioeconómico y elevan los estándares de gestión.