Meditech 2026 debatirá los retos que definirán el futuro de la salud en Colombia

Colombia

El envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la transformación digital serán algunos de los temas que centrarán la agenda de Meditech 2026, la feria internacional del sector salud que se realizará del 28 al 31 de julio en Corferias, Bogotá, y que reunirá a hospitales, clínicas, empresas tecnológicas, eesspecialistas y líderes de la industria para analizar el futuro de la atención médica en Colombia y América Latina.

El encuentro se llevará a cabo en un momento clave para el país. La disminución en la tasa de natalidad, el incremento de la esperanza de vida y la incorporación de nuevas tecnologías están cambiando las necesidades de pacientes y prestadores de servicios de salud.

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De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante 2025 Colombia registró 433.678 nacimientos, una reducción del 4,5 % frente al año anterior. Esta tendencia, sumada al envejecimiento poblacional, plantea nuevos retos para el sistema de salud, especialmente en áreas como geriatría, medicina preventiva, salud mental y atención domiciliaria.

Para Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) y socio organizador de Meditech, el país atraviesa un momento de transformación que exige preparar al sector para responder a nuevas necesidades. “Estamos entrando en una etapa donde el sistema de salud deberá prepararse para atender a una población más longeva, con necesidades mucho más complejas y con pacientes que esperan servicios más rápidos, personalizados y apoyados en tecnología. La medicina de los próximos años será muy distinta a la que conocemos hoy”.

La innovación tecnológica también ocupará un lugar central durante Meditech 2026. Herramientas como la telemedicina, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico, el monitoreo remoto de pacientes y las historias clínicas electrónicas interoperables serán parte de las discusiones sobre la evolución del sector.

Según un informe de ‘En Clave Económica del Ministerio de Hacienda’, cerca del 58 % de los médicos en Colombia ya utilizaban o estaban integrados a plataformas de telemedicina durante 2025, mientras que la implementación de la historia clínica electrónica interoperable avanza como uno de los principales procesos de modernización del sistema de salud.

Sobre este panorama, Ana Garibello, jefe de Proyecto de Corferias para Meditech, aseguró que “la transformación digital ya dejó de ser una opción para el sector salud. Hoy hablamos de herramientas que pueden optimizar diagnósticos, agilizar procesos médicos y ampliar el acceso a especialistas, especialmente en regiones apartadas. El gran desafío será garantizar que esta evolución tecnológica llegue de manera equitativa a toda la población”.

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Además de presentar avances en infraestructura hospitalaria, dispositivos médicos y soluciones tecnológicas, Meditech 2026 buscará convertirse en un espacio para debatir cómo responder a los desafíos demográficos, tecnológicos y asistenciales que marcarán el sistema de salud durante la próxima década, en un escenario donde la innovación y la articulación entre los diferentes actores del sector serán determinantes para garantizar una atención más eficiente y oportuna.