Histórico diálogo de reconocimiento de responsabilidades en Montes de María

Mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado y excombatientes participaron en el diálogo restaurativo “Entre el Silencio y la Palabra”, realizado en la ciudad de Sincelejo, Sucre. El espacio, promovido por el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad — MPDL Colombia, propició el reconocimiento de responsabilidades y la construcción de compromisos orientados a la reparación de las víctimas en la subregión de Montes de María.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, lideresas campesinas, afrodescendientes e indígenas Zenú provenientes de distintos municipios de Sucre y Bolívar compartieron las preguntas que durante años esperaron respuesta sobre las violencias que marcaron sus vidas y las de sus comunidades. Frente a ellas, los excombatientes de la Mesa “De la Guerra a la Paz” escucharon los testimonios, reconocieron públicamente los daños ocasionados y asumieron compromisos para contribuir al esclarecimiento de los hechos y respaldar los procesos organizativos de las mujeres del territorio. El proceso contó con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, entidades que respaldaron este ejercicio de diálogo restaurativo.

Como resultado, los diferentes actores suscribieron un Pacto de Compromisos mediante el cual se establecieron acciones verificables para fortalecer la reparación integral y apoyar la memoria histórica. El acuerdo también contempla la creación de un mecanismo de seguimiento con participación de las organizaciones de mujeres.

“Durante muchos años nuestras preguntas permanecieron en silencio. Hoy pudimos expresarlas frente a quienes tienen la responsabilidad de responder. Este es un paso importante para que la verdad contribuya a sanar y para que ninguna mujer vuelva a vivir lo que vivimos nosotras”, expresó una de las lideresas participantes.

Por su parte, uno de los excombatientes asistentes señaló: “Reconocer el daño causado es una responsabilidad que no puede seguir aplazándose. Escuchar a las mujeres y asumir compromisos públicos es una forma de aportar a la construcción de paz y a las garantías de no repetición.”

Julia Cogollo, responsable de Género y Derechos Humanos del Movimiento por la Paz – MPDL Colombia, ONG internacional que acompaña el espacio, afirmó que la jornada refleja la importancia de construir procesos restaurativos desde los territorios y con las mujeres como protagonistas.

“Las mujeres de Montes de María no solo llegaron a este diálogo como víctimas, sino como lideresas y constructoras de paz. Su voz orientó este proceso y permitió que el reconocimiento de responsabilidades se tradujera en compromisos públicos para avanzar en la verdad, la reparación y la no repetición. Ese es el camino para fortalecer una paz duradera y con enfoque de género.”

El diálogo contó con el apoyo del Gobierno de Cantabria, como parte de un proceso que busca fortalecer la justicia restaurativa y la participación de las mujeres en la construcción de memoria en Montes de María. La iniciativa retoma los hallazgos del informe “Voces que Renacen” y el trabajo desarrollado durante varios años con organizaciones de mujeres de la región.

Más allá de un ejercicio de memoria, esta jornada ratificó el papel de las mujeres como protagonistas en la construcción de paz y dejó planteada una ruta para que la palabra expresada durante el encuentro se traduzca en acciones concretas, verificables y sostenibles.