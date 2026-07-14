Más de 500 personas conmemoraron Día Nacional del Usuario con Aguas de Cartagena

Más de 500 cartageneros participaron en la programación educativa, informativa y recreativa desarrollada por Aguas de Cartagena con motivo del Día Nacional del Usuario y del Vocal de Control, una fecha que se conmemora cada 11 de julio para reconocer el papel de la ciudadanía en el fortalecimiento de los servicios públicos domiciliarios.

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Con el propósito de promover la participación ciudadana y fortalecer el diálogo permanente con la comunidad, la empresa desarrolló, entre el 6 y el 14 de julio, una agenda de actividades propias y en alianza con la Personería Distrital y la Alcaldía de Cartagena, orientadas a socializar los derechos y deberes de los usuarios, los mecanismos de participación ciudadana y las diferentes alternativas de atención disponibles que ofrece la empresa.

Las jornadas se realizaron en el Centro de Experiencia La Plazuela, las Zonas de Autogestión ubicadas en El Prado y el Centro Comercial Gran Manzana, así como en espacios comunitarios desarrollados en el marco de las estrategias institucionales “Más cerca de la Gente” y “Alcaldía al Barrio”, esta última realizada en sectores de la Localidad 1.

Durante estos encuentros, los asistentes conocieron los canales de atención presenciales y digitales de la empresa, las herramientas de autogestión, el funcionamiento de las Zonas de Autogestión (ZAG), el rol de los Vocales de Control y la importancia del uso responsable de los servicios públicos domiciliarios.

La escucha activa de nuestros usuarios es clave para fortalecer nuestros procesos de atención. Cada experiencia, comentario y sugerencia nos permite identificar oportunidades de mejora, brindar respuestas más ágiles y resolutivas, y alcanzar altos niveles de satisfacción en nuestros canales de atención, construyendo un servicio cada vez más cercano, eficiente y confiable.

La programación incluyó charlas pedagógicas, actividades lúdicas, rifas y espacios dedicados a la cultura del agua, donde los participantes compartieron mensajes y reflexiones en murales colaborativos. Como parte de esta agenda, 20 líderes comunitarios realizarán una visita a la Planta de Tratamiento El Bosque, donde conocerán de primera mano el proceso de potabilización del agua y la operación del sistema de acueducto.

Con estas iniciativas, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con una gestión cercana, participativa y transparente, en la que la voz de la comunidad es fundamental para fortalecer la prestación de los servicios públicos y continuar construyendo confianza y bienestar para Cartagena.