Solicitan concepto técnico a Dimar por inusual comportamiento en el nivel del mar en Coveñas, Sucre. Foto: prensa Gobernación de Sucre.

Sincelejo

A través de un comunicado, la Gobernación de Sucre informó que ante el extraño fenómeno observado en el nivel del mar en las costas del municipio de Coveñas, se solicitó a la Dirección General Marítima (Dimar) un pronunciamiento oficial y el correspondiente concepto técnico que permita establecer las causas de esta situación que generó preocupación entre propios y visitantes.

“Desde la Gobernación de Sucre mantenemos seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades locales, y estaremos informando oportunamente a la ciudadanía con base en la información oficial y verificada. Invitamos a la comunidad a estar atenta a los canales institucionales oficiales”, aseguró la gobernadora de Sucre, Lucy García.

Asimismo, la administración departamental señaló que “cualquier actualización será comunicada oportunamente a la ciudadanía con base en información oficial, técnica y verificada, con el fin de evitar la circulación de versiones que desinformen a la comunidad”.

El fenómeno se habría evidenciado este 12 de julio, cuando el agua se alejó varios metros y dejó una amplia franja de tierra al descubierto.

Así fue registrado el extraño fenómeno a través de varias cuentas en la red social X: