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13 jul 2026 Actualizado 00:53

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Solicitan concepto técnico a Dimar por inusual comportamiento en el nivel del mar en Coveñas, Sucre

El extraño fenómeno sorprendió a propios y visitantes, luego de que el mar se alejara y dejara al descubierto una amplia franja de arena

Solicitan concepto técnico a Dimar por inusual comportamiento en el nivel del mar en Coveñas, Sucre. Foto: prensa Gobernación de Sucre.

Solicitan concepto técnico a Dimar por inusual comportamiento en el nivel del mar en Coveñas, Sucre. Foto: prensa Gobernación de Sucre.

Solicitan concepto técnico a Dimar por inusual comportamiento en el nivel del mar en Coveñas, Sucre. Foto: prensa Gobernación de Sucre.
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A través de un comunicado, la Gobernación de Sucre informó que ante el extraño fenómeno observado en el nivel del mar en las costas del municipio de Coveñas, se solicitó a la Dirección General Marítima (Dimar) un pronunciamiento oficial y el correspondiente concepto técnico que permita establecer las causas de esta situación que generó preocupación entre propios y visitantes.

Desde la Gobernación de Sucre mantenemos seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades locales, y estaremos informando oportunamente a la ciudadanía con base en la información oficial y verificada. Invitamos a la comunidad a estar atenta a los canales institucionales oficiales”, aseguró la gobernadora de Sucre, Lucy García.

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Asimismo, la administración departamental señaló que “cualquier actualización será comunicada oportunamente a la ciudadanía con base en información oficial, técnica y verificada, con el fin de evitar la circulación de versiones que desinformen a la comunidad”.

El fenómeno se habría evidenciado este 12 de julio, cuando el agua se alejó varios metros y dejó una amplia franja de tierra al descubierto.

Así fue registrado el extraño fenómeno a través de varias cuentas en la red social X:

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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