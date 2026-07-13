“No hay alerta por el retiro temporal de la línea de costa en Coveñas, Sucre”: Dimar
La autoridad marítima entregó un parte de tranquilidad tras la preocupación de propios y visitantes sobre el fenómeno que dejó al descubierto una amplia franja de arena luego del retiro del mar varios metros
Sincelejo
La Dirección General Marítima (Dimar) informó que el retiro temporal de la línea de costa observado en algunas playas de Coveñas, Sucre, correspondería a una variación natural del nivel del mar asociada al ciclo de las mareas.
Tras lo expuesto, precisó la autoridad marítima indicó que las condiciones oceanográficas y meteorológicas se mantienen dentro de los parámetros normales y que no existiría ninguna alerta relacionada con este fenómeno.
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“Durante los días 11 y 12 de julio, la marea alcanza su nivel su nivel más bajo entra la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m., registrando aproximadamente 6 centímetros por debajo del nivel de referencia de las mareas. Este comportamiento es propio de la dinámica mareal de la época y no representa ningún riesgo ni una condición adversa para el Golfo de Morrosquillo”, resaltó la Dimar.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...