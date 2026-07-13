“No hay alerta por el retiro temporal de la línea de costa en Coveñas, Sucre”: Dimar

Sincelejo

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que el retiro temporal de la línea de costa observado en algunas playas de Coveñas, Sucre, correspondería a una variación natural del nivel del mar asociada al ciclo de las mareas.

Tras lo expuesto, precisó la autoridad marítima indicó que las condiciones oceanográficas y meteorológicas se mantienen dentro de los parámetros normales y que no existiría ninguna alerta relacionada con este fenómeno.

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“Durante los días 11 y 12 de julio, la marea alcanza su nivel su nivel más bajo entra la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m., registrando aproximadamente 6 centímetros por debajo del nivel de referencia de las mareas. Este comportamiento es propio de la dinámica mareal de la época y no representa ningún riesgo ni una condición adversa para el Golfo de Morrosquillo”, resaltó la Dimar.