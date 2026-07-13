Falso piloto llevaba 10 kilos de cocaína adheridos al cuerpo en El Dorado

La Policía Antinarcóticos capturó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a un ciudadano extranjero que utilizaba un uniforme de piloto comercial y pretendía abordar un vuelo hacia Barcelona, España, con 10 kilos de clorhidrato de cocaína adheridos al cuerpo.

De acuerdo con la Policía, el hombre se identificó como tripulante de una aerolínea internacional, pero durante los controles en los filtros de seguridad los uniformados detectaron una actitud sospechosa y realizaron una inspección con equipo Body Scan.

En el procedimiento fueron hallados cinco paquetes rectangulares y una faja adheridos a su cuerpo. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Con este importante resultado operacional, la Policía Nacional afecta las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en más de 86 millones de pesos colombianos y evita la comercialización de cerca de 25.000 dosis de cocaína en mercados internacionales”, señaló el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.