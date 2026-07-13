Delcy Rodríguez designa a Félix Plasencia como nuevo canciller tras destituir a Yván Gil

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que designó al hasta ahora encargado de negocios en Estados Unidos, Félix Plasencia, como su nuevo canciller, en sustitución de Yván Gil, quien pasará a ser el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología.

A través de Telegram, la mandataria indicó que decidió fusionar el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Comercio Exterior y que el mismo estará liderado por Plasencia.

La fusión dejó por fuera a Johan Álvarez, quien estaba al frente de la cartera de Comercio Exterior desde marzo pasado.

Rodríguez dijo que Plasencia, quien ya fue canciller entre agosto de 2021 y mayo de 2022, cuenta con una “amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana”, defender la soberanía, fortalecer las relaciones de cooperación e impulsar la “diplomacia de paz en el mundo”.

En febrero pasado, la presidenta venezolana designó a Plasencia como encargado de negocios en Estados Unidos, en medio del proceso de acercamiento entre ambos países, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año.

Asimismo, la mandataria informó que Gil ahora ocupará el cargo de Ministro de Ciencia y Tecnología para seguir impulsando el desarrollo científico, la innovación y la transformación tecnológica al servicio del país suramericano.

“Su amplia visión internacional dará impulso a este sector estratégico del país”, añadió.Rodríguez agradeció a Gabriela Jiménez, quien estuvo al frente de esa cartera desde junio de 2019, por su “entrega, compromiso y valiosa labor al frente de este despacho, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas”.

Los cambios anunciados por la presidenta se dan luego del doble terremoto de 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio que afectó la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, cercano a Caracas, y que ha dejado más de 4.500 fallecidos.

El pasado 5 de julio, Rodríguez designó a Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de Jacqueline Farías, a quien ordenó conducir “los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura” a través de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace.

Dos días después, nombró a José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, como presidente de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), tras 18 años como superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat).