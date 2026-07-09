Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, despierta del coma tras sufrir un derrame cerebral

El músico argentino Alejandro Marcovich, exguitarrista de la agrupación de rock mexicana Caifanes, salió del coma en el que se encontraba tras sufrir un derrame cerebral en mayo.

Su exesposa, Gabriela Martínez, confirmó la noticia en el programa ‘Ventaneando’.

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“Alejandro está delicado, pero está bien. Ha salido del peligro. Ayer salimos de casa, con todos los cuidados debidos. Ya tiene que estar en casa porque en el hospital también corre riesgo de contagio. Fue decisión de los médicos que estuviera en casa. Ya está en casa”, afirmó Martínez.

“Alejandro ha mostrado una fortaleza increíble que hasta los médicos han quedado sorprendidos”, expresó.

“Ha mostrado unas ganas de vivir muy fuertes. Ha superado cuadros muy delicados como neumonía, cáncer de pulmón. La cirugía fue delicada. Lo han llamado ‘el milagro’”, afirmó.

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“Él tiene muy inflamado el cerebro, así que está en un proceso. Solamente tiene en su mente a su familia. Para él todo es música. Le cuesta trabajo expresarse. Tiene afectada el área de lenguaje. El derrame afectó varias áreas del cerebro”, confirmó.

Marcovich sufrió un accidente cerebrovascular el pasado 19 de mayo, al recostarse tras una reunión familiar en su casa en la Ciudad de México.