Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 jul 2026 Actualizado 13:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Jaime Dussán, presidente Colpensiones, responde a fallas de plataforma: atenderán el fin de semana

Jaime Dussán, presidente Colpensiones, responde a fallas de plataforma: atenderán el fin de semana

Jaime Dussán, presidente Colpensiones, responde a fallas de plataforma: atenderán el fin de semana

00:00:0015:22
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de las fallas en la plataforma de la entidad a pocos días para que se termine el plazo para que los colombianos puedan trasladarse de régimen pensional.

Reconoció que las fallas han causado problemas a miles de personas, pero aseguró que como compensación atenderán todo el fin de semana del 11, 12 y 13 de julio.

Escuche la entrevista completa con Jaime Dussán aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0015:22
Descargar
Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir