Jaime Dussán, presidente Colpensiones, responde a fallas de plataforma: atenderán el fin de semana

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El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de las fallas en la plataforma de la entidad a pocos días para que se termine el plazo para que los colombianos puedan trasladarse de régimen pensional.

Reconoció que las fallas han causado problemas a miles de personas, pero aseguró que como compensación atenderán todo el fin de semana del 11, 12 y 13 de julio.

Escuche la entrevista completa con Jaime Dussán aquí: