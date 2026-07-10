Murió el ciclista Rafael Antonio Niño: Máximo ganador de la Vuelta a Colombia

A los 76 años falleció el exciclista boyacense Rafael Antonio Niño, conocido como ‘El Niño de Cucaita’. El escalador es recordado por ser el corredor con el mayor número de títulos de la Vuelta a Colombia, un récord que nadie ha podido alcanzar.

Niño, nacido el 11 de diciembre de 1949, falleció este jueves 9 de julio en el Hospital San Rafael de la ciudad de Tunja, mientras era sometido a una intervención quirúrgica, según reveló Última Hora de Caracol Radio.

Tras conocerse la noticia, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, envió un mensaje lamentando el fallecimiento: “El ciclismo colombiano despide a uno de sus más grandes campeones. Su legado permanecerá por siempre en la historia de nuestro deporte. Paz en su tumba”.

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¿Cuántas vueltas a Colombia ganó Rafael Antonio Niño?

El ‘Niño de Cucaita’ hizo historia en el ciclismo colombiano; según la Federación Colombiana de Ciclismo, “su irrupción en el ciclismo fue extraordinaria“. El ciclista corrió entre la década del 70 y los años 80, logrando un récord que no ha podido superar ningún corredor hasta el momento.

Rafael Antonio Niño es el máximo campeón de la Vuelta a Colombia, carrera en la que debutó en 1970, con seis títulos, conseguidos en 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980. Igualmente, conquistó en cinco ocasiones el Clásico RCN, posicionándose como el corredor con más victorias en lo que en ese momento eran las competencias más importantes del ciclismo nacional. Dentro de su palmarés también se destaca un título de la Vuelta de la Juventud.

Igualmente, Niño fue uno de los corredores que abrió la puerta a los ‘escarabajos’ colombianos en el ciclismo mundial. En 1974, un año después que Cochise Rodríguez, corrió el Giro de Italia, siendo parte del equipo italiano Jolly Ceramica; en esta, su única participación en la ‘Corsa Rosa’, terminó en el puesto 41 de la clasificación general.