Los Rolling Stones presentan su tan esperado y anticipado nuevo álbum de estudio ‘Foreign Tongues’

Este viernes, la agrupación de rock británica Los Rolling Stones lanzó su nuevo álbum de estudio ‘Foreign Tongues’.

Este es el vigésimo quinto álbum de estudio de sus “Satanicas Majestades”.

Fue producido por Andrew Watt y cuenta con la colaboración musical de Steve Jordan, Darryl Jones, Steve Winwood, Robert Smith, Paul McCartney, Bruno Mars y Chad Smith, entre otros.

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El primer sencillo, “In the Stars”, se lanzó el 5 de mayo de 2026, junto con “Rough and Twisted”, que previamente se había lanzado solo en cantidades extremadamente limitadas como un sencillo físico de doce pulgadas bajo el seudónimo de The Cockroaches, que la banda había usado ocasionalmente en la década de 1970 para realizar conciertos secretos en lugares más pequeños.

Un segundo sencillo, “Jealous Lover”, se lanzó el 26 de junio.

El álbum se compone principalmente de material nuevo, con algunas composiciones sobrantes del último álbum de la banda, ‘Hackney Diamonds’, así como material de la última sesión del grupo con el baterista Charlie Watts.

La grabación de la banda con Watts en “Hit Me in the Head”, tuvo lugar durante una sesión en Los Ángeles poco antes de su muerte en 2021.

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Varios temas incluidos en ‘Hackney Diamonds’ se grabaron durante esas sesiones en Los Ángeles.

Además, el álbum incluye una versión de “You Know I’m No Good”, de Amy Winehouse, y un homenaje a una de las influencias más importantes en la historia de los Stones, Chuck Berry, con el tema de cierre “Beautiful Delilah”.

La portada del álbum es un dibujo al pastel de 2025 del artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn, titulado “Trinity”, que consiste en un retrato surrealista, a modo de collage, de los rostros de los miembros de la banda.