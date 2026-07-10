Boyacá declara calamidad pública por graves emergencias causadas por las lluvias

Debido a las fuertes lluvias de las últimas horas que han provocado derrumbes, la vía entre Vado Hondo - Labranzagrande se encuentra incomunicada / Foto: Alcaldía Labranzagrande.

Tunja

El director de Gestión del Riesgo de Boyacá, José Ubaldo Castro indicó que las principales alertas se encuentran en el piedemonte llanero, especialmente por el aumento del caudal de los ríos Upía, Cusiana y Cravo Sur.

“Tenemos reporte de alertas rojas en algunos municipios del departamento de Boyacá por posibles crecientes súbitas por las fuertes lluvias que se están presentando en este sector. Estamos trabajando de manera articulada con las administraciones municipales para acompañar cualquier requerimiento que se pueda presentar”.

En el valle de Tenza y la provincia de Lengupá también se están presentando emergencias.

“En el régimen monomodal de lluvias tenemos los municipios de Campohermoso, Páez, San Luis de Gaceno, Chivor, Macanal, estos son municipios que en este momento están presentando su máximo pico de intensidad de lluvias”.

La gobernadora encargada de Boyacá, Luisa Fernanda Rodríguez, anunció que debido a la magnitud de las emergencias que se están presentando en al menos 13 municipios de 5 provincias de Boyacá se ha hecho la declaratoria de calamidad pública, se instaló una mesa de crisis, hoy llegará maquinaria amarilla para atender los derrumbes y se empezará a enviar ayuda humanitaria a los afectados.

Los municipios más afectados con Güicán, Panqueba, El Espino, Beteitiva, Corrales, Santa María, Labranzagrande, Paz del Río, Pisba, Paya, Rondón, Pajarito y Motavita.

En este momento, los municipios de Guacamayas, El Espino y Panqueba siguen incomunicados con el resto del departamento.

El Ideam advierte que hay amenaza de deslizamientos de tierra en 40 municipios y probabilidad de crecientes súbitas en otros 13.

La empresa AES Colombia encargada de la operación de la Central Hidroeléctrica de Chivor había advertido hace unos días que si seguían las lluvias se podrían realizar descargas en el embalse de la Esmeralda, lo que seguro ocurrirá afectando otros municipios.