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General Zapateiro, procesado por acoso sexual, aceptó ante un juez lo que ahora niega

El excomandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, viene siendo investigado por acoso sexual a dos mujeres: una abogada que trabajó para las Fuerzas Militares y una suboficial del Ejército.

Zapateiro, a quien algunas personas consideraban el más seguro ministro de Defensa del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, se está quedando por fuera por cuenta del proceso de conformación de equipos.

En las últimas horas, el abogado defensor del general Zapateiro, el doctor Jhony Mercado, presentó un memorial a la Fiscalía pidiendo desestimar el caso, diciendo que una de las presuntas víctimas de su acoso mintió.

Se trata de la abogada Liliana Zambrano, compañera sentimental del general José Luis Esparza.

Ella ha dicho que el acoso empezó cuando el general Zapateiro, entonces comandante del Ejército, fue a dictar una conferencia de la cátedra Colombia en el curso de Sidenal en el que ella estaba inscrita. Allí habría pedido su número telefónico. Un tiempo después le empezaron a llegar los mensajes obscenos que aquí revelamos.

El general Zapateiro, a través de su apoderado, le escribió a la Fiscalía en las últimas horas diciendo que “No asistió al mencionado evento académico y que por eso toda la coartada de la presunta víctima se derrumba como un castillo de naipes”.

Para acreditar lo que dice el general Zapateiro, adjuntó una certificación expedida por quien fuera subalterno suyo, el mayor general Fabio Leonardo Caro, director de la Escuela Superior de Guerra. El documento asegura que él no fue el 21 de julio de 2001 a dictar la Cátedra Colombia.

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Lo que olvidó el general Zapateiro es que ante el juez Manuel Ricardo Laverde Enciso, él había aceptado que conoció a su presunta víctima justo en esa cátedra Colombia del Sidenal, a la que dice que no haber ido.

Óiganlo ustedes mismos:

La abogada Liliana Zambrano, quien denuncia el acoso del que presuntamente fue víctima, asegura que en los últimos días desaparecieron de los registros públicos y de las redes sociales, todas las fotos que mostraban al general Eduardo Enrique Zapateiro en esa conferencia.

Bueno, casi todas.

En un carrusel de imágenes de Instagram se pueden ver dos fotos del general Zapateiro, presidiendo la Cátedra Colombia del 22 de julio del año 2021, justo en la fecha que dice no haber estado.

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Llamé ayer al general Zapateiro para invitarlo a venir hoy al Reporte y me dijo que mejor hablara con su abogado Jhony Mercado.

El doctor Mercado, tan activo en otros medios de comunicación, me respondió anoche: “Buenas noches Daniel. Con mucho gusto te daré una entrevista sobre el caso del general Zapateiro Altamiranda, cuando las autoridades tengan un pronunciamiento de fondo. Saludos”

Si se comprueba que el general Zapateiro mintió, como parecen indicarlo estas evidencias, podría ser acusado de tres delitos más: Falso testimonio, falsedad ideológica y fraude procesal.

La Fiscalía General radicará en los próximos días el escrito de acusación contra él por el delito de acoso sexual contra la abogada Liliana Zambrano y contra una joven suboficial del Ejército que señala al alto oficial por esos mismos comportamientos.

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