Detención domiciliaria a los dos policías investigados por presuntos vínculos con el Clan del Golfo

Pereira

Un juez del municipio de Mistrató impuso medida de aseguramiento en detención domiciliaria al patrullero Juan Carlos Martínez Sánchez y al intendente jefe en retiro Francisco Leandro Gutiérrez, quienes son investigados por la Fiscalía por su presunta colaboración con el Clan del Golfo.

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Según el ente acusador, los procesados habrían entregado información reservada a integrantes de esa organización criminal a cambio de dinero y otros beneficios, lo que, presuntamente, comprometió el desarrollo de una de las operaciones más importantes adelantadas contra este grupo armado en Risaralda.

Durante las audiencias, la Fiscalía solicitó que ambos fueran enviados a un centro penitenciario al considerar que existía riesgo de obstrucción a la justicia, posible influencia sobre testigos y peligro de fuga. La petición estuvo sustentada, entre otros elementos, en el testimonio de la compañera sentimental de un presunto integrante del Clan del Golfo.

La defensa, por su parte, negó las acusaciones, cuestionó la credibilidad de la principal testigo y argumentó que los investigados cuentan con arraigo familiar y laboral, además de no registrar antecedentes penales ni evidencias de haber interferido en el proceso judicial.

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Tras analizar los argumentos presentados por ambas partes, la juez concluyó que existen elementos suficientes para inferir, en esta etapa de la investigación, una posible relación de los procesados con integrantes del Clan del Golfo. Sin embargo, decidió imponerles detención domiciliaria, teniendo en cuenta sus condiciones personales y familiares, mientras la investigación continúa y se define su eventual responsabilidad en los hechos.