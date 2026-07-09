Atacan con explosivos aeropuerto de Tibú, en el Catatumbo

Norte de Santander.

En un nuevo hecho de violencia registrado en el Catatumbo, las instalaciones del aeropuerto de Tibú fueron atacadas con un artefacto explosivo que, según información preliminar de las autoridades en la región, habría sido lanzado desde un dron.

La explosión dejó tres integrantes del equipo de seguridad y vigilancia heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Además, el ataque ocasionó graves daños en la infraestructura, especialmente en el área de las oficinas administrativas de la terminal aérea.

Este hecho reviste especial importancia porque ocurrió a pocas horas de la reactivación de la ruta aérea entre Cúcuta y Tibú, programada para este 10 de julio por la aerolínea Satena, luego de un prolongado periodo de suspensión.

Tras el atentado, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil rechazó lo ocurrido y confirmó que el ataque afectó directamente las oficinas administrativas del aeropuerto.

La entidad informó que personal técnico y de seguridad adelanta la evaluación del alcance de los daños materiales, mientras que, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se desarrollan labores para asegurar el perímetro, recolectar los elementos materiales probatorios e identificar a los responsables.

En un comunicado, la Aeronáutica Civil condenó este acto de violencia al señalar que atenta contra la población civil, los trabajadores del sector transporte y una infraestructura estratégica para la conectividad de la región.

Asimismo, reiteró su compromiso con la protección de los usuarios y operarios del aeropuerto e indicó que continuará informando sobre la evolución de la situación a medida que las autoridades competentes consoliden nuevos datos.