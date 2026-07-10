Acuerdo confidencial entre la ASI y Mauricio Lizcano agita la crisis interna del partido

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Un documento conocido por Caracol Radio deja al descubierto un acuerdo confidencial de voluntades suscrito entre la presidenta de la Alianza Social Independiente (ASI), Sor Berenice Bedoya, y el entonces precandidato presidencial Mauricio Lizcano.

El documento, de carácter reservado, habría servido para establecer las condiciones políticas entre las partes de cara al aval con el que Lizcano se presentó a la contienda presidencial.

Se trata de un acuerdo distinto al que oficialmente fue suscrito para el trámite ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha despertado cuestionamientos al interior de la colectividad.

Uno de los puntos que más controversia genera tiene que ver con la eventual escisión del partido.

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¿Se acordó la división del partido?

El acuerdo establece que, si los candidatos avalados por la ASI y promovidos por Lizcano obtenían determinados resultados electorales, entre ellos un respaldo de 20.500 votos para Berenice Bedoya con el numero 44 al Senado, la Convención Nacional discutiría la posibilidad de aplicar la figura de la escisión, prevista en los estatutos del partido.

Además, el documento señala que, en caso de aprobarse esa escisión, Lizcano se comprometía a no conformar el nuevo partido con integrantes de la estructura de la ASI, salvo aquellos que hubieran sido elegidos y postulados por él.

En ese sentido, dirigentes de la ASI consultados por este medio de comunicación sostienen que la presidenta del partido no tendría hoy la intención de impulsar esa división, pese que así lo lo manifestó en el acuerdo confidencial.

Frente a este tema, la presidente del ASI confirmó la autenticidad del acuerdo y reconoció que lo firmó.

No obstante, rechazó que exista un incumplimiento y explicó que el proceso de escisión no puede adelantarse de manera inmediata.

“La escisión no se hace de la noche a la mañana. Le estamos dando trámite a la petición de escisión y hay que surtir un proceso”, aseguró la presidenta de la ASI.

En ese sentido, Bedoya indicó que quien estaría detrás de la división sería el excandidato Lizcano, sin embargo, él aseguró a Caracol que ya no le interesa ese proceso de división.

“Yo la verdad acepté eso por el tema de la Presidecia pero hoy día ya no estoy interesado. Yo fui co avalado por la ASI pero soy soy independiente, recogí firmas”, indicó Lizcano.

La escisión no fue el único compromiso consignado en el acuerdo confidencial

El documento también establece que la ASI se comprometía a coavalar una eventual candidatura presidencial de Mauricio Lizcano para el periodo 2026-2030, ya fuera mediante una consulta interpartidista o en la primera vuelta presidencial.

A cambio, Lizcano se obligaba a entregar al partido el equivalente al 50 % de los recursos que recibiera por concepto de reposición de votos derivados de esa eventual candidatura presidencial.

Asimismo, establece que las donaciones gestionadas por Lizcano para la campaña presidencial se distribuirían en un 10 % para el partido y un 90 % para el candidato.