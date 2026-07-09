Fómeque será sede del Festival del Amasijo y reunirá a 10 municipios de Cundinamarca

En el municipio de Fóqueme, a 100 kilómetros de Bogotá, la gastronomía tradicional será la protagonista durante cuatro días. Del 16 al 19 de julio, el municipio abrirá sus puertas a la tercera edición del Festival Gastronómico del Amasijo, la Cultura y el Deporte.

El evento busca preservar las recetas ancestrales del Oriente de Cundinamarca y, al mismo tiempo, fortalecer la economía local a través del turismo, el emprendimiento y las actividades culturales.

Esta nueva versión del festival, que con el paso de los años se ha consolidado como uno de los encuentros más representativos de la Provincia de Oriente, reunirá a los diez municipios que integran esta provincia en un espacio donde la cocina tradicional servirá como punto de encuentro para resaltar la identidad campesina y el patrimonio cultural del territorio.

¿Cuáles son las actividades?

Uno de los principales escenarios será el Parque Principal Jesús Maestro, donde se instalarán diez hornos de leña tradicionales, uno por cada municipio participante.

Allí, cocineros y productores elaborarán amasijos utilizando técnicas artesanales que han sido transmitidas de generación en generación y que aún se conservan en numerosos hogares rurales.

Los visitantes podrán conocer de cerca la preparación de productos como el pan de sagú, el pan de maíz, el pan de maíz pelado y las tradicionales mantecadas, alimentos que hacen parte de la historia culinaria de Cundinamarca.

Dentro de la agenda también se realizará el Concurso del Mejor Amasijo de la Región de Oriente, una actividad que busca reconocer el trabajo de quienes han conservado estas recetas tradicionales y promover la transmisión de estos conocimientos a las nuevas generaciones.

La programación incluirá además presentaciones musicales, muestras folclóricas, actividades deportivas, exposiciones artesanales y espacios para emprendedores locales, quienes tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos ante los visitantes.

Otro de los propósitos del festival es visibilizar el potencial turístico de Fómeque, en el que quieren mostrar que es un municipio reconocido por sus paisajes de montaña, su riqueza ambiental y su cercanía con áreas protegidas del departamento.

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“Este festival representa el orgullo de nuestras raíces, el valor de nuestra gastronomía y el esfuerzo de cientos de familias que han mantenido vivas las tradiciones que hoy nos identifican como territorio. Queremos que propios y visitantes vivan una experiencia auténtica y descubran todo lo que Fómeque tiene para ofrecer”, afirmaron los organizadores del evento.